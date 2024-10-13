NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（13）日迎來第55集，本集節目由主持人呂佳宜，以及鞋頭18哥以及大隻哥，向讀者朋友們開箱美國知名饒舌歌手Travis Scott的個人新配色鞋款《Travis Scott x Air Jordan 1 Low Olive》。究竟這雙鞋內藏著什麼秘密，以及目前市場行情價大約如何，詳細內容也歡迎讀者朋友可以在每週日早上10：00，準時在YouTube上鎖定《鞋槓人生》。
鞋槓人生第55集 開箱Travis Scott鞋款新配色
主持人大隻哥首先在節目上，提到這雙鞋目前的大約市價，「我覺得現在這雙鞋的價錢，其實是很漂亮，因為其實剛開始出來的時候價格是高的，中間有跌一下下，那最近又有再回來一點，其實現在的均價，小尺寸大概會落在12000-15000之間；大尺寸的話最多大約2萬出頭。」
而NIKE選擇與Travis Scott合作後，做出了哪些變革，其中最顯而易見的就是「倒勾」，大隻哥說到：「我覺得NIKE開始與他合作後，最大的變革就是在這個倒勾的部分，這件事情我覺得是最難的，我相信這對於市場上的創新是有幫助的。」
至於未來的Travis Scott鞋款，還會有哪些球鞋配色登上市面呢，主持人對此表示：「其實還有很多的配色，最近一雙是咖啡色，深淺咖啡色在這雙鞋裡面交錯，然後原本好像還有一雙粉色，只是好像被取消了，這個只是傳聞還沒確定。」
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主持人大隻哥首先在節目上，提到這雙鞋目前的大約市價，「我覺得現在這雙鞋的價錢，其實是很漂亮，因為其實剛開始出來的時候價格是高的，中間有跌一下下，那最近又有再回來一點，其實現在的均價，小尺寸大概會落在12000-15000之間；大尺寸的話最多大約2萬出頭。」
而NIKE選擇與Travis Scott合作後，做出了哪些變革，其中最顯而易見的就是「倒勾」，大隻哥說到：「我覺得NIKE開始與他合作後，最大的變革就是在這個倒勾的部分，這件事情我覺得是最難的，我相信這對於市場上的創新是有幫助的。」
至於未來的Travis Scott鞋款，還會有哪些球鞋配色登上市面呢，主持人對此表示：「其實還有很多的配色，最近一雙是咖啡色，深淺咖啡色在這雙鞋裡面交錯，然後原本好像還有一雙粉色，只是好像被取消了，這個只是傳聞還沒確定。」