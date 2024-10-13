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NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（13）日迎來第55集，本集節目由主持人呂佳宜，以及鞋頭18哥以及大隻哥，。究竟這雙鞋內藏著什麼秘密，以及目前市場行情價大約如何，詳細內容也歡迎讀者朋友可以在每週日早上10：00，準時在YouTube上鎖定《鞋槓人生》。主持人大隻哥首先在節目上，提到這雙鞋目前的大約市價，「我覺得現在這雙鞋的價錢，其實是很漂亮，因為其實剛開始出來的時候價格是高的，中間有跌一下下，那最近又有再回來一點，其實現在的均價，而NIKE選擇與Travis Scott合作後，做出了哪些變革，其中最顯而易見的就是「倒勾」，大隻哥說到：「我覺得NIKE開始與他合作後，，這件事情我覺得是最難的，我相信這對於市場上的創新是有幫助的。」至於未來的Travis Scott鞋款，還會有哪些球鞋配色登上市面呢，主持人對此表示：「其實還有很多的配色，，然後原本好像還有一雙粉色，只是好像被取消了，這個只是傳聞還沒確定。」