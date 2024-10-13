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瓦城泰統集團公布9月營收5億元，相較去年同期成長12.21%，第3季營收16.03億元，年增達6.45%，創下單季歷史新高紀錄；今年1-9月累計營收達46.47億元，年成長6.86%，多點布局綜效顯現，單月、單季、累計合併營收均創歷史同期新高。營收成長主要受惠於中秋聚餐需求強勁，各大百貨商場人潮湧現，集團憑藉強大品牌力，成功推動旗下各品牌來客數上升，中秋節當日集團整體業績較去年成長37%，其中瓦城、時時香及1010湘3品牌，強力助攻集團創下亮眼表現。展望第四季，百貨周年慶活動陸續開跑，瓦城泰統集團預估，人潮即將帶動家庭用餐需求，為百貨門市增添營運柴火。集團攜手旗下十大品牌推出「歡聚食光同在一起」活動，包含點數回饋、電子酬賓券等優惠，同時透過持續深耕會員經營，強化與顧客之連結提升黏著度，並以精準行銷策略提高來客數，在集團跨品牌攜手合作之下，亦能進一步擴大各品牌的客群覆蓋率，達到強強聯手之綜效。瓦城泰統集團表示，將持續擴大南部市場，時時香屏東環球店於10月4日開幕，為高屏地區消費者帶來多元餐飲選擇，成功吸引人潮來店，開幕首週末翻桌率逾4.5次。透過集團多品牌及精準展店策略，針對不同市場區域進行布局，深耕已進入市場及擴展潛力區域，結合各大商場及購物中心的集客力，有效帶動客流量挹注業績，推動營運續登高峰。