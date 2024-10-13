實境綜藝秀《原子少年2》，昨（12）日迎來第8集，本集賽制來到「時空旅行」，讓成員們展現從過去到未來各種不同風格的舞台，而這集還特別邀請女星安心亞來擔任流心導師，其中「晨之星」成員在節目中大秀低音炮，擄獲安心亞芳心直呼：「不想回去拍戲了。」
晨之星大秀低音炮 安心亞被鄭彫秦迷倒
晨之星在本集帶來〈Under The Future〉，不管在Vocal、舞蹈及Rap上都很到位，全場氣氛超嗨。其中安心亞還點名鄭彫秦的低音相當出色，而他也現場來1段低沉且有磁性的低音演出，讓安心亞心動直呼：「不想回去拍戲了。」而晨之星也在本次演出獲得75.5的高分。
天狼星獲得滿分 坤達直呼：開錄以來最喜歡
天狼星這次帶來歌曲〈Pump It Up〉，完美還原80年代風格，將現場氣氛帶到最高點，演出獲得導師一致好評，連坤達也給予超高評價直呼：「是開錄以來最喜歡的舞台。」而這個讓全場熱血沸騰的演出奪下全場滿分80分的分數。
鑽石星球復刻Michael Jackson舞步 歐弟親上陣示範
而鑽石星球則重返90年代，演出歌曲〈Midnight〉，全員化身性感版Michael Jackson，完美復刻流行音樂之王舞步。連歐弟（歐漢聲）也親自上陣，大秀1段經典舞步，笑翻全場。該隊獲得73分。
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架
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晨之星在本集帶來〈Under The Future〉，不管在Vocal、舞蹈及Rap上都很到位，全場氣氛超嗨。其中安心亞還點名鄭彫秦的低音相當出色，而他也現場來1段低沉且有磁性的低音演出，讓安心亞心動直呼：「不想回去拍戲了。」而晨之星也在本次演出獲得75.5的高分。
天狼星獲得滿分 坤達直呼：開錄以來最喜歡
天狼星這次帶來歌曲〈Pump It Up〉，完美還原80年代風格，將現場氣氛帶到最高點，演出獲得導師一致好評，連坤達也給予超高評價直呼：「是開錄以來最喜歡的舞台。」而這個讓全場熱血沸騰的演出奪下全場滿分80分的分數。
鑽石星球復刻Michael Jackson舞步 歐弟親上陣示範
而鑽石星球則重返90年代，演出歌曲〈Midnight〉，全員化身性感版Michael Jackson，完美復刻流行音樂之王舞步。連歐弟（歐漢聲）也親自上陣，大秀1段經典舞步，笑翻全場。該隊獲得73分。
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