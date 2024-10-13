雖然「秋老虎」發威天氣將回溫，不過周五（18日）北部、東北部又會再度降溫。天氣有涼意，超商立刻祭出暖咖啡，7-11發動「秋饗10光」，10杯組400元起；星巴克也開跑「秋日美好境界數位體驗」，長達近2周都能天天喝星巴克買一送一。《NOWnews》整理本周咖啡優惠（10月13日至10月19日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜10月13日至10月19日
◾中杯精品拿鐵／精品美式10杯600元，6.7折（原價90元、特價60元）
◾珍珠奶茶10杯400元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾風味飲系列10杯460元，7.1折（原價65元、特價46元）
活動品項：榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、伯爵紅茶拿鐵、抹茶拿鐵
📍門市｜10月9日至10月13日
◾特大杯美式3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾經典奶茶3杯100元，6.6折（原價50元、特價33元）
📍門市｜9月18日至10月15日
◾大杯冠軍美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）
🔎點此查詢不可思議咖啡門市
📍門市｜10月2日至10月15日
◾大杯精品馥芮白第2杯半價，7.5折（原價120元、特價90元）
◾大杯精品拿鐵第2杯半價，7.5折（原價110元、特價83元）
◾英式紅茶2杯50元，7.1折（原價35元、特價25元）
◾四季春青茶2杯50元，7.1折（原價35元、特價25元）
📍APP｜10月10日至10月13日
◾特大杯思樂冰買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾霜淇淋全口味買10送10，5折（原價49元、特價25元）
◾酷聖石3oz冰淇淋買10送10，5折（原價89元、特價45元）
◾酷聖石霜淇淋買10送10，5折（原價59元、特價30元）
🟡全家便利商店
📍APP「優惠趣」｜10月8日至10月14日
◾卡布其諾39元券，6.5折（原價60元）
◾特濃美式39元券，7.1折（原價55元）
📍APP｜10月9日至10月13日
◾大杯特濃美式買10送10，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買10送8，5.6折（原價65元、特價36元）
◾中杯單品美式買10送10，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買10送8，5.6折（原價90元、特價50元）
📍門市｜10月9日至10月13日
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯荔枝貴妃紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜即日起至10月29日
◾大杯特濃美式／特濃拿鐵2杯89元，6.8折（原價65元、特價45元）
◾大杯卡布奇諾2杯89元，7.4折（原價60元、特價45元）
◾大杯焙茶拿鐵59元，9.1折（原價65元）
🟡星巴克
深受消費者喜愛的數位體驗活動來了，代表又能天天爽喝星巴克買一送一。星巴克10月14日至10月25日舉辦「秋日美好境界數位體驗」，即日起就能先玩遊戲預領券，《NOWnews》實測以Google、臉書、LINE帳號登入，3次各獲得「星冰樂兩杯77折、全品項好友分享、全品項買二送一」，抽中買一送一機率極高。
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🟡OK超商
📍門市｜10月11日至10月13日
◾黑糖風味奶茶7折（原價65元、特價46元）
◾蜂蜜拿鐵7折（原價65元、特價46元）
◾蜂蜜奶茶7折（原價65元、特價46元）
◾鮮芋仙招牌嫩仙草奶凍65元，8.7折（原價75元）
🟡萊爾富
📍門市｜10月9日至10月15日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡美廉社
📍門市｜10月10日至10月13日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜9月19日至10月15日
◾大杯經典美式買8送10，4.4折（原價45元、特價20元）
可寄杯、跨店領
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◾大杯精品拿鐵第2杯半價，7.5折（原價110元、特價83元）
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◾四季春青茶2杯50元，7.1折（原價35元、特價25元）
📍APP｜10月10日至10月13日
◾特大杯思樂冰買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾霜淇淋全口味買10送10，5折（原價49元、特價25元）
◾酷聖石3oz冰淇淋買10送10，5折（原價89元、特價45元）
◾酷聖石霜淇淋買10送10，5折（原價59元、特價30元）
🟡全家便利商店
📍APP「優惠趣」｜10月8日至10月14日
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📍APP｜10月9日至10月13日
◾大杯特濃美式買10送10，5折（原價55元、特價28元）
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📍門市｜10月9日至10月13日
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📍門市｜即日起至10月29日
◾大杯特濃美式／特濃拿鐵2杯89元，6.8折（原價65元、特價45元）
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🟡星巴克
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📍門市｜10月9日至10月15日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
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🟡美廉社
📍門市｜10月10日至10月13日
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📍門市｜9月19日至10月15日
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