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▲在日籍強投山本由伸的5局無失分好投下，帶領道奇前進國聯冠軍戰，陣中球星大谷翔平賽後相當開心地迎接MLB生涯首次季後賽系列賽勝利，與隊友一起「開香檳」慶祝。（圖／美聯社／達志影像）

山本由伸殊死戰好投讓道奇主帥改觀！洛杉磯道奇日籍強投山本由伸，國聯分區系列戰G1先發失利後，G5殊死戰再度先發，結果繳出5局無失分好投，幫助道奇取得國聯冠軍戰門票。山本由伸在國聯分區系列戰G1扛下先發，結果首局就狂被敲3支安打，包含Manny Machado的2分砲，只投3局就掉5分後退場，在季後賽首戰留下慘澹成績。根據數據統計，山本由伸也是道奇隊史過去36年來，第一位在季後賽「殊死戰」上至少能夠投5局且0失分的投手，寫下相當難得的紀錄。根據日本媒體《體育日本》報導指出，主帥Dave Roberts談到5局換投的決定，表示：「重要的是，Dave Roberts接著強調：「針對國聯冠軍戰的安排，Dave Roberts表示，山本由伸和其他先發投手不一樣，