山本由伸殊死戰好投讓道奇主帥改觀！洛杉磯道奇日籍強投山本由伸，國聯分區系列戰G1先發失利後，G5殊死戰再度先發，結果繳出5局無失分好投，幫助道奇取得國聯冠軍戰門票。道奇總教練Dave Roberts在今（12）日接受媒體訪問，談到在當時換投的原因，表示因為擔心山本由伸有一陣子沒有投5局的比賽，不過他也承諾，若山本由伸持續繳出如此好表現，一定會讓他在比賽中投更長局數。
殊死戰復仇成功 5局無失分寫紀錄
山本由伸在國聯分區系列戰G1扛下先發，結果首局就狂被敲3支安打，包含Manny Machado的2分砲，只投3局就掉5分後退場，在季後賽首戰留下慘澹成績。
然而，山本由伸休息5日後，在關鍵殊死戰G5擔任先發，主投5局僅被敲2支安打、沒有失分，率領道奇以2：0淘汰教士，前進國聯冠軍賽。
根據數據統計，山本由伸也是道奇隊史過去36年來，第一位在季後賽「殊死戰」上至少能夠投5局且0失分的投手，寫下相當難得的紀錄。
獲道奇主帥信任 國聯冠軍戰扮要角
根據日本媒體《體育日本》報導指出，主帥Dave Roberts談到5局換投的決定，表示：「山本有一段時間沒有投5局了，再加上又是激烈的季後賽，而且後面也有很棒的中繼投手，這些都是換投的原因。」
重要的是，Dave Roberts接著強調：「但他之後若可以努力滿足條件，投出像這場一樣好的表現，我一定會讓他在比賽中投出更長局數。」
針對國聯冠軍戰的安排，Dave Roberts表示，山本由伸和其他先發投手不一樣，預計會讓山本由伸繼續維持休息5天的頻率，也代表山本在國聯冠軍賽只會承擔一場，若7戰4勝的賽制打好打滿下，Jack Flaherty、Walker Buehler各扛2場先發，另外2場要靠牛棚協助吃下。
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山本由伸在國聯分區系列戰G1扛下先發，結果首局就狂被敲3支安打，包含Manny Machado的2分砲，只投3局就掉5分後退場，在季後賽首戰留下慘澹成績。
然而，山本由伸休息5日後，在關鍵殊死戰G5擔任先發，主投5局僅被敲2支安打、沒有失分，率領道奇以2：0淘汰教士，前進國聯冠軍賽。
根據數據統計，山本由伸也是道奇隊史過去36年來，第一位在季後賽「殊死戰」上至少能夠投5局且0失分的投手，寫下相當難得的紀錄。
獲道奇主帥信任 國聯冠軍戰扮要角
根據日本媒體《體育日本》報導指出，主帥Dave Roberts談到5局換投的決定，表示：「山本有一段時間沒有投5局了，再加上又是激烈的季後賽，而且後面也有很棒的中繼投手，這些都是換投的原因。」
重要的是，Dave Roberts接著強調：「但他之後若可以努力滿足條件，投出像這場一樣好的表現，我一定會讓他在比賽中投出更長局數。」
針對國聯冠軍戰的安排，Dave Roberts表示，山本由伸和其他先發投手不一樣，預計會讓山本由伸繼續維持休息5天的頻率，也代表山本在國聯冠軍賽只會承擔一場，若7戰4勝的賽制打好打滿下，Jack Flaherty、Walker Buehler各扛2場先發，另外2場要靠牛棚協助吃下。