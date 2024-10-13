孫安佐昨（12）日和台中燒打雞韓森展開格鬥賽，相較於韓森有2年的職業拳擊經驗，孫安佐僅業餘程度，一開戰就能高下立判，孫安佐連三回合都被韓森痛扁，但奮戰力拼的態度讓主辦單位大讚「真男人」，整場賽事官方限制不能錄影，僅能拍攝15秒短影片上傳到社群平台上，想看完整比賽需要付費300元加入頻道會員。
拳願明星格鬥賽昨（12）日在台中舉辦，除了有專業選手參賽，素人也能參加，昨天最受矚目的賽事為台中燒打雞韓森和孫安佐兩人的賽事，兩人在真人秀《拳願之星》互噴結下樑子，而孫安佐容易炎上的體質，一舉一動向來也成為話題，讓這次的比賽更具有話題性。
兩人的賽事，孫安佐在第二回合就掛彩，鼻子以下滿是鮮血，但他不僅奮戰到最後一刻，賽後也展現運動家風度，主辦單位發文大讚：「毫不畏懼，勇氣可嘉，值得肯定，真男人！」
目前官方沒有釋出完整版賽事內容，在賽前也提醒，進場的民眾活動全程禁止拍照、錄影、錄音，但可以在不打擾他人或演出的情況下，發佈不超過 15 秒的 IG 限動，如果想要觀看完整賽事需要付費300元成為頻道會員才能解鎖觀看完整賽事。官方提醒，部分 iOS 用戶無法看到訂閱按鈕，建議切換至 PC 瀏覽器、Mac 瀏覽器或安卓裝置進行訂閱。
看完比賽之後想要取消訂閱頻道會員的話，這邊也一起提供取消步驟，按一下頻道首頁上的 「查看獎勵」 來開啟會員資格管理畫面，點擊「終止會員資格與獎勵」，也可以在電腦上按照下列步驟取消會員資格：YouTube數位購買租借頁面>找到要取消的頻道會員資格>管理會員資格>選取 「取消訂閱」>選取 「終止會員資格」。
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