我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫安佐被韓森打到臉上不斷流出鮮血，醫護人員一度衝上台協助止血（圖／拳願明星格鬥賽 YouTube）

▲孫安佐起初和韓森的衝突，是發生在一同擔任格鬥賽《拳願之星》的評審時。（圖／翻攝畫面）

▲韓森正式接觸格鬥僅1~2年，格鬥讓他的人生回歸正途，也累積不少名氣。（圖／拳願明星格鬥賽 YouTube）

藝人狄鶯、孫鵬的24歲獨子孫安佐昨（12）日在《拳願之星》與「台中燒打雞」韓森正面對決，格鬥賽開始後韓森展現專業選手的實力，幾乎一路壓著對手打，第2回合就讓孫安佐掛彩，眼角、嘴角和鼻子都在流血；而，直到接觸格鬥後性情大改，人生回歸正途，也累積不少粉絲。回顧兩人在擂台上的表現，第一回合開始，孫安佐就被韓森以腳攻擊頭部，差點站不穩，儘管後續嘗試將韓森打倒，但卻遭韓森以地板招式壓制，上，讓醫護人員趕緊上台協助止血，最後落敗。韓森與孫安佐爆發衝突的導火線，之前兩人一同擔任格鬥賽《拳願之星》的評審，孫安佐在發言後，韓森忍不住嗆聲「你憑什麼當評審」、「你懂格鬥嗎？」讓孫安佐直接暴怒，作勢掐住韓森脖子，沒想到反被對方反賞巴掌，事後韓森還砲轟孫安佐「連清理排泄物的能力都沒有，還要別人幫他擦屁股！」「台中燒打雞」韓森擅長泰拳、MMA格鬥，曾在第19屆《拳願明星格鬥賽》擊敗更生人阿龍聲名大噪，從正式接觸格鬥僅1~2年，被視為格鬥黑馬；韓森也曾透過短影音分享，自己最早從14歲就在街頭打架，「當時覺得年紀輕，可以做很多瘋狂的事情，被關也不會怕」，，不如省略掉中間的過程；韓森也強調，平時的訓練量不會比職業選手少，「一線選手比賽到最後，比的都是心理素質。」而昨天賽後，韓森也發表「贏這場比賽沒什麼好光榮的，有些時候暴力不能解決問題，但可以解決有問題的人，有多少人想藉著我的手打你，我可以感受到民眾的聲音」他甚至喊話孫安佐，