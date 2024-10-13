塔羅占卜師Princess分享12星座本周運勢（10月13日至10月19日）。
🟡牡羊座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周感情方面有復合的機會，只要你主動就有可能，可以試試看。工作上左右逢源，有貴人；感情上主動出擊成功率大。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作、感情。
這周感情方面聊著聊著就有未來了，也是桃花運到了。工作上運勢很旺，需要多溝通的事很多；感情上有桃花。
🟡雙子座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有分手的可能，你會覺得沒有未來，懶得繼續。工作上小心業績不佳，有想離職的念頭；感情上你可能會主動分手。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周小心正在談的事情沒了，比方說工作上，有可能變成一場空。工作上有拆夥可能，業績不佳；感情上小心跟對象沒有結果。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周感情方面單身者有桃花，有脫單的可能，或是你的桃花是可以脫單的類型。工作上運勢很旺，好事連連；感情上有桃花，是穩定型桃花。
🟡處女座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有復合的機會，只要你主動一點，而且復合的結果還不錯喔。工作上左右逢源，業績上升；感情上主動一點都有機會。
🟡天秤座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面已婚的小心劈腿偷吃被發現，只能保持距離。工作上小心有點不開心，有不好的消息；感情上小心劈腿問題浮上檯面。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面業績不佳，短時間內不會有成長。工作上有點差；感情上目前沒有桃花。
🟡射手座
本周運勢重點，工作。
這周金錢方面小心破財，或是太大方出手闊綽，要有所節制。工作上小心丟了機會；感情上沒有桃花。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作。
這周有目標、有行動，可是可能沒有頭緒，建議你要有完整的SOP。工作上擬定了計畫，可是不知道下一步怎麼做；感情上沒有下一步，小心對方劈腿或有新對象。
🟡水瓶座
本周運勢重點，日常。
這周運勢穩定，你可能會發現現在的生活沒有目標重心，不知道下一步怎麼走。工作上可能剛離職，有點想轉換跑道；感情上目前沒有桃花。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作。
這周感情方面小心對方還有其他對象，有點線索，比方說找不太到人，有點人在心不在。工作上找到的機會可能都沒下文；感情上有脫單的機會，但是可能一下就沒了，小心第三者。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
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本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周感情方面有復合的機會，只要你主動就有可能，可以試試看。工作上左右逢源，有貴人；感情上主動出擊成功率大。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作、感情。
這周感情方面聊著聊著就有未來了，也是桃花運到了。工作上運勢很旺，需要多溝通的事很多；感情上有桃花。
🟡雙子座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有分手的可能，你會覺得沒有未來，懶得繼續。工作上小心業績不佳，有想離職的念頭；感情上你可能會主動分手。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周小心正在談的事情沒了，比方說工作上，有可能變成一場空。工作上有拆夥可能，業績不佳；感情上小心跟對象沒有結果。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周感情方面單身者有桃花，有脫單的可能，或是你的桃花是可以脫單的類型。工作上運勢很旺，好事連連；感情上有桃花，是穩定型桃花。
🟡處女座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有復合的機會，只要你主動一點，而且復合的結果還不錯喔。工作上左右逢源，業績上升；感情上主動一點都有機會。
🟡天秤座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面已婚的小心劈腿偷吃被發現，只能保持距離。工作上小心有點不開心，有不好的消息；感情上小心劈腿問題浮上檯面。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面業績不佳，短時間內不會有成長。工作上有點差；感情上目前沒有桃花。
🟡射手座
本周運勢重點，工作。
這周金錢方面小心破財，或是太大方出手闊綽，要有所節制。工作上小心丟了機會；感情上沒有桃花。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作。
這周有目標、有行動，可是可能沒有頭緒，建議你要有完整的SOP。工作上擬定了計畫，可是不知道下一步怎麼做；感情上沒有下一步，小心對方劈腿或有新對象。
🟡水瓶座
本周運勢重點，日常。
這周運勢穩定，你可能會發現現在的生活沒有目標重心，不知道下一步怎麼走。工作上可能剛離職，有點想轉換跑道；感情上目前沒有桃花。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作。
這周感情方面小心對方還有其他對象，有點線索，比方說找不太到人，有點人在心不在。工作上找到的機會可能都沒下文；感情上有脫單的機會，但是可能一下就沒了，小心第三者。
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