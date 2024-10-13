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台北大巨蛋5日舉辦國慶晚會後，12日舉行中職季後挑戰賽。不過，統一獅隊長陳俊憲直指，外野草皮跟之前比起來的確有點凹凸不平。儘管遠雄跟北市府都解釋是翻土的正常現象，但民眾黨議員陳宥丞今（13）日仍強調，市府跟遠雄應該正視專業球員的感受；民進黨議員陳怡君也質疑，每次大巨蛋出包，市府的回應都是同一套，「不用明眼人都知道蔣萬安對財團軟趴趴，沒有魄力、沒有擔當！」針對國慶晚會後，台北大巨蛋外野草皮明顯變黑、還有中職球員反映草皮的確變得比較凹凸不平，希望大家能夠好好維護、恢復場地。對此，遠雄跟台北市政府都說是正常翻土所致。不過，綠、白議員對此說法卻不埋單。民眾黨北市議員陳宥丞指出，早在大巨蛋試營運期間，所有不分黨派的議員跟專家學者都提醒過，從日本引進的人工草皮，後續維護管理才是重點。但包括客觀的顏色到球員的主觀意見，遠雄跟北市府卻都消極處理。尤其遠雄一路以來，「只要遇到問題都是先解釋問題，而不是解決問題」。陳宥丞強調，12強錦標賽在即，台北不該讓世界及台灣球員在場上受傷，更不該影響國際賽事申請資格、貽笑大方。民進黨北市議員陳怡君認為，遠雄過去未按圖施工、現在屋頂經常漏水也都說「沒問題」，不可能期待遠雄主動承認大巨蛋有問題。現在怕的是，蔣萬安市政府面對大巨蛋瑕疵、甚至公安問題，也配合遠雄說「沒問題」。蔣萬安對於大巨蛋種種瑕疵，雷聲小、雨點也小擺明護航、輕輕放下的手法，市民都看在眼裡。「不用明眼人都知道蔣萬安對財團軟趴趴，沒有魄力、沒有擔當！」李四川今早出席板橋接雲寺遶境活動時，對於大巨蛋草皮問題則回應，他向遠雄及人工草皮廠商詢問後，得到回應是大巨蛋每次辦完活動草皮都必須梳理，就像梳頭髮一樣，梳一次底下顆粒就會跑上來，「原則上這是正常的部分」，後面有人再去草皮運動、踩踏，顆粒就會再掉下去。