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▲孫安佐被打到臉上不斷流出鮮血，讓不少網友直呼：「狄鶯要衝出來了嗎？」（圖／拳願明星格鬥賽 YouTube）





▲孫安佐（左）和爸爸孫鵬感情比過去好。（圖／NOWnews攝影中心）

孫安佐昨（12）日在真人秀節目《拳願之星》和「台中燒打雞」韓森展開格鬥賽，結果孫安佐被打趴鼻血狂噴，而節目還替孫鵬和狄鶯留位置，只不過兩人都沒有現身看兒子比賽，對於兒子被打趴，孫鵬表示自己正在日本拍戲，認為競技比賽難免有皮肉傷，對於兒子「說話算話」讚譽有加。孫安佐和韓森多日隔空嗆聲，昨日終於在賽場上對戰，結果孫安佐一開始就被韓森猛烈攻擊，沒幾秒就流鼻血，就算被勒住脖子也不膽怯，有機會就站起來應戰，爸爸孫鵬目前正在日本拍戲，沒辦法到場看兒子比賽，有朋友轉述賽況給他，孫鵬表示，「比賽受傷難免啦！」輸贏是另外一回事，說話算話才是最重要的精神，至於狄鶯則目前未接電話。整場賽事孫安佐可以說是被「壓著打」，比賽結束後，孫安佐向全場喊話，「即使我今天輸了！我也是會繼續前進努力的！」獲得全場喝采。不少觀眾也都對孫安佐改觀，紛紛討論，「孫安佐某種層面上來說算贏了吧」、「領域沒展開，這臉是有點慘，已經滿猛的了」、「雖然安佐平常怪怪的，但這次出賽相信贏得人心與尊重」、「孫安佐講話再屁，也比那些只會鍵盤數落他的人強太多了」。