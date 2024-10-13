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▲未來5天，台灣氣溫回升，感受溫暖，下波東北季風預估週六報到，北部、東半部將會降溫。（圖／中央氣象署）

▲本週台灣大致上是溫暖且晴朗穩定的好天氣，直到週六東北季風、鋒面南下，北東降雨會增多。（圖／中央氣象署）

上週東北季風報到，北台灣許多民眾外出開始感到些許涼意，但冬天還沒有開始！天氣風險公司分析師廖于霆指出，未來5天，北方較涼的系統主要活動在華北至日韓地區，，下波東北季風預估週六（10/19）抵達，屆時北部和東半部可能會迎來一波降雨和降溫。廖于霆表示，，北部、東半部雲量較多，但高溫也有28至30度，全台早晚低溫則在24至26度。今天迎風面的降雨減少，僅剩下東北角與基隆北海岸有短暫零星的小雨，，前往山區的民眾應攜帶雨具並注意天氣變化。廖于霆說明，隨著高壓系統向東移動，週五（10/18）前台灣附近風場由偏東風轉為東南風，；未來5天，北方系統主要活動在華北至日韓，熱帶洋面上暫時沒有擾動活躍的跡象，因此台灣將迎來比較暖和且晴朗穩定的好天氣，僅剩中南部山區有午後雷陣雨。廖于霆提醒，下一波東北季風會在週六增強，屆時北部和東半部會迎來一波降雨和降溫。中央氣象署預報員張承傳也提及，，其它地區多雲到晴，，北部、東半部28至30度，中南部31至32度，早晚低溫偏涼，氣象署持續關注。此外，秋季台灣進入空污季節，近期伴隨東北季風南下的境外臭氧，對離島金門和馬祖的影響較大，空氣品質不佳。，容易過敏的民眾，建議避免長時間戶外活動。