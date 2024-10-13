上週東北季風報到，北台灣許多民眾外出開始感到些許涼意，但冬天還沒有開始！天氣風險公司分析師廖于霆指出，未來5天，北方較涼的系統主要活動在華北至日韓地區，因此台灣都是溫暖且晴朗穩定的好天氣，下波東北季風預估週六（10/19）抵達，屆時北部和東半部可能會迎來一波降雨和降溫。
廖于霆表示，今天東北季風減弱，風向轉為「偏東風」，白天氣溫回升，中南部可以來到30度以上，北部、東半部雲量較多，但高溫也有28至30度，全台早晚低溫則在24至26度。
今天迎風面的降雨減少，僅剩下東北角與基隆北海岸有短暫零星的小雨，南部山區則要小心午後對流雨，可能會有局部較大雨勢，前往山區的民眾應攜帶雨具並注意天氣變化。
廖于霆說明，隨著高壓系統向東移動，週五（10/18）前台灣附近風場由偏東風轉為東南風，整個西半部都是背風面，氣溫普遍回升，北部白天高溫也有望回升到30度以上；未來5天，北方系統主要活動在華北至日韓，熱帶洋面上暫時沒有擾動活躍的跡象，因此台灣將迎來比較暖和且晴朗穩定的好天氣，僅剩中南部山區有午後雷陣雨。
廖于霆提醒，下一波東北季風會在週六增強，屆時北部和東半部會迎來一波降雨和降溫。中央氣象署預報員張承傳也提及，週六開始除了東北季風，也有鋒面通過，北部、東半部全天有不定時局部短暫雨，其它地區多雲到晴，白天高溫略降，北部、東半部28至30度，中南部31至32度，早晚低溫偏涼，氣象署持續關注。
此外，秋季台灣進入空污季節，近期伴隨東北季風南下的境外臭氧，對離島金門和馬祖的影響較大，空氣品質不佳。中南部地區由於位於下風處，加上日照強烈和氣溫較高，容易產生光化反應，導致空氣品質轉差，容易過敏的民眾，建議避免長時間戶外活動。
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今天迎風面的降雨減少，僅剩下東北角與基隆北海岸有短暫零星的小雨，南部山區則要小心午後對流雨，可能會有局部較大雨勢，前往山區的民眾應攜帶雨具並注意天氣變化。
廖于霆說明，隨著高壓系統向東移動，週五（10/18）前台灣附近風場由偏東風轉為東南風，整個西半部都是背風面，氣溫普遍回升，北部白天高溫也有望回升到30度以上；未來5天，北方系統主要活動在華北至日韓，熱帶洋面上暫時沒有擾動活躍的跡象，因此台灣將迎來比較暖和且晴朗穩定的好天氣，僅剩中南部山區有午後雷陣雨。
廖于霆提醒，下一波東北季風會在週六增強，屆時北部和東半部會迎來一波降雨和降溫。中央氣象署預報員張承傳也提及，週六開始除了東北季風，也有鋒面通過，北部、東半部全天有不定時局部短暫雨，其它地區多雲到晴，白天高溫略降，北部、東半部28至30度，中南部31至32度，早晚低溫偏涼，氣象署持續關注。
此外，秋季台灣進入空污季節，近期伴隨東北季風南下的境外臭氧，對離島金門和馬祖的影響較大，空氣品質不佳。中南部地區由於位於下風處，加上日照強烈和氣溫較高，容易產生光化反應，導致空氣品質轉差，容易過敏的民眾，建議避免長時間戶外活動。