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中國股市在先前連番上漲，使得中國掀起了一股「全民炒股」熱潮，許多中國網紅開始鼓吹炒A股，但沒過多久，陸續傳出許多散戶遭到套牢的消息。上海網紅「愛在深秋」曾鼓吹A股會漲到上萬點。但在10月9日股市暴跌後，他卻不見人影，不少中國股民上街要找他算帳。綜合媒體報導，中國股市受到政策利多激勵，在9月底、十一長假前大幅上漲，引發許多散戶搶進。上海網紅「愛在深秋」曾揚言A股將會大漲到1萬點4600，並堅稱十一長假之後，股票將會大漲，漲得頭昏眼花，其他板塊也會「萬紫千紅」，這使得許多民眾盲目跟瘋進場。「愛在深秋」曾憑藉對股市獨到的見解而翻紅，今年7月，他曾唱多中信證券，並聲稱中信證券會漲到700元人民幣，還在社交平台抖音開設頻道，目前約有36萬名粉絲。沒想到，在「十一」長假過後第一個交易日，10月9日，A股三大指數暴跌，滬指跌6.62%，報3258.86點；深證成指跌8.15%；創業板指跌10.59%。當日有5043隻股票下跌，854隻跌停股。10日僅有上證收漲，其餘主要指數持續下探。11日再度重演普跌行情，大批散戶套牢。隨著股市下跌，股民哀嚎一片，許多聽信「愛在深秋」而炒股的民眾，也紛紛將矛頭轉向他，甚至上街找他討要說法。近期，有很多人到上海「馬路股市沙龍」聽「愛在深秋」的「演講」。據時代財經報導，周邊的股民反饋，在大盤經歷回調的這兩日，他並未出現。另有流傳在社群平台的影片顯示，「愛在深秋」出門時被股民逮到痛揍一頓，急喊「大哥饒命啊，我也虧了錢」。有一名股民表示，他聽了「上海爺叔」的話，賣房買了500萬股票，現在套牢了。她說，「我現在就來找他，我房子賣掉了，我在等他。」有人回說，他不會來了。不少網友表示，「被這專家忽悠（糊弄）的真慘！」、「上海老叔爺怕是熬不到深秋了！」、「肥肥氣的要拔爺叔的牙。」、「不去緬北太屈才」，還有人嘲諷他是「股市神棍」，戲稱「愛在深秋，套在寒冬，死在初春，埋在盛夏」。