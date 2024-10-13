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▲孫安佐在拳擊賽中被韓森痛扁，兩度被擊倒在地，鼻血狂流。（圖／拳願之星格鬥賽 YouTube）





▲孫安佐的經紀人也發聲寫下：「一群英勇的戰士們，我們都有堅持夢想！」（圖／L禁衛軍IG）

▲《拳願之星》肯定孫安佐的運動家精神，大讚他是「真男人」。（圖／拳願之星臉書）

▲孫安佐（左）與韓森（中）對戰，最後不幸落敗。（圖／拳願明星格鬥賽 YouTube）

藝人狄鶯、孫鵬的24歲獨子孫安佐，昨（12）日在真人秀《拳願之星》中與「台中燒打雞」韓森對決，沒有拳擊比賽經驗的孫安佐，三回合被職業選手韓森壓著打，眼口鼻全濺血，也令粉絲十分擔心他的傷勢。根據《中天新聞網》報導，孫安佐經紀人對此僅3字低調回應。孫安佐昨日晚間與拳擊評審網紅「燒打雞」韓森一較高下，然而雙方實力懸殊，孫安佐幾乎淪為沙包，甚至在第2回合結束前就已經掛彩，鼻血狂流不止，最後由韓森拿下比賽。而網路上也瘋傳多張孫安佐被打到滿臉是血的照片，看起來傷勢十分嚴重。根據《中天新聞網》報導，孫安佐經紀人對此僅低調表示：「沒問題。」今日凌晨，主辦方在官方粉專發文，大讚孫安佐勇氣可嘉：「孫安佐毫不畏懼，完成人生第一場格鬥賽，勇氣可嘉，值得肯定！」許多粉絲也在貼文下方紛紛附和，「比一堆嘴上說拳的強多了」、「敢上擂台，值得掌聲」、「雖然知道應該會被打爆，但也K了對方不少拳，夠帶種敢上場面對」。而孫安佐的經紀人也發聲力挺，在IG限動寫下：「一群英勇的戰士們，我們都有堅持夢想！」