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▲台鐵董事長杜微上午也親至台中站關心受傷的售票員與案情。（圖／台鐵提供）

今（13）日上午，台鐵指出，有旅客乘車不及，到窗口換票，對處理結果不滿，不只言語攻擊售票員，還把零錢盤丟向售票員，導致售票員受傷。台鐵表示，將全力支持協助同仁法律追訴及維護權利。台鐵說明，今天7時30分左右，一名女性乘客持原定7點整臺中開車的371次車票，至窗口反應其逾時不及乘車，台中站售票員依照規定，協助為其簽註最近105車次，可不佔座改乘，惟溝通過程中該乘客對於處理結果不滿，開始言語攻擊，並將檯面上零錢盤自售票窗口用力投向售票員，同仁閃避不及眉角被打中浮腫，幸未中眼睛，但仍受到極大驚嚇。台鐵表示，當下售票領班與值班站長立即報警，由路警迅速至現場處理。另陪同售票員至鄰近醫院就醫驗傷。台鐵透露，據了解該位旅客疑似有精神障礙，情緒非常容易激動，路警已將其請回路警所續行偵辦。針對該起旅客個人不理性行為，台鐵說深表遺憾，後續各級主管會關懷同仁身心狀況，並全力支持協助同仁法律追訴及維護權利。台鐵董事長杜微上午也親至台中站關心同仁與案情。