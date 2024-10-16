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▲《上山下海過一夜之極島台灣》主持群與藝人來賓攀登台灣的高山或是到離島潛水，景色極美但也危險性甚高、攝製極艱辛。（圖／摘自FB）

▲《滾石摘星號》是融合歌唱選秀、野外活動、團體磨合等各種元素於一爐的獨特實境秀。（圖／摘自IG）

▲《騎吧！哈林小隊》不僅有熱血的騎單車環島過程，台灣各地的美景和風土民情也都呈現在鏡頭下。（圖／好看娛樂提供）

▲《TOP DOG 回家》是目前少見呈現藝人與流浪狗互動的實境秀，入圍本屆金鐘獎「最佳益智與實境節目獎」。（圖／摘自IG）

第59屆金鐘獎頒獎典禮即將於10月18、19日在台北流行音樂中心舉行，今年入圍「益智及實境節目獎」的有《TOP DOG回家》、《上山下海過一夜之極島台灣 》、《滾石摘星號》、《騎吧！哈林小隊》等4個實境節目和唯一的益智節目《一字千金 筆武大匯》，主題各不相同，亮點都很突出，勢必讓評審在決定得獎名單時傷透腦筋。實境節目近年來大行其道，各種可能的企畫大都已被搬上螢幕，因而主題的獨特性就很重要。已經製播好幾年的《上山下海過一夜》主持人雷艾美、蕭志瑋（八弟）、楊盛堯Max、黃仕傑在《極島台灣》這一季中，每週和不同藝人來賓前往探往台灣的秘境盛景，像是蘭嶼、綠島等地的國際級潛水點，或是攀登雪山、南湖大山，甚至前進台灣最後一個通電的大禮部落等。不只和其他入圍的節目相比危險性最高，同時鏡頭下呈現的景致令觀眾不禁讚嘆原來自己真的生活在一個非常優美的地方，大開眼界。無論企畫執行性的困難，或是帶給觀眾的滿足，這節目都罕有對手。乍看之下，《滾石摘星號》是非常典型的音樂選秀節目，但實際上這是很不一樣的選秀，先是參賽者並不在攝影棚的音響、燈光設備下展現歌藝，而是在自然的環境中純以歌聲吸引評審的注意，就已頗有新鮮感，後面更有媲美其他實境節目的上山下海過程，而在不同地物、地貌要設計出有可看性的表演，也很考驗參賽者的創意和才華。除此之外，張震嶽、米非、孫盛希等擔任老師，蘇慧倫、任賢齊、徐懷鈺等過去在滾石的代表性歌手亮相助陣，加上每一集參賽者所演唱的滾石經典名曲，是讓懷舊樂迷和新生代觀眾都感興趣的內容，尤其首集參賽者在摩天輪上清唱吸引評審注意，也讓人拍手叫絕。實境節目的可看性，有很大部分在於卡司的組合和彼此互動，這個節目由在音樂界與主持圈都有精彩表現的庾澄慶領軍，小隊成員還包括和他過去在《超級星期天》已有合作默契的卜學亮，中生代的彭小刀、柯有倫，以及算是年輕一輩的張庭瑚、周予天，不僅有可以提供綜藝喜感的組合，也有青春顏值擔當，每個人這在趟騎單車環島將近1200公里的旅程中，各自有不同的體悟，亦和台灣各地的民眾產生感人或是趣味的互動。正如國片打「熱血」牌往往致勝，這個節目在這方面也令觀眾看得感動不已，能不能讓金鐘評審也高票支持？頒獎當晚就見分曉。實境秀的題材已經從人類擴及「毛小孩」，這個節目讓羅志祥、胡宇威、陳楚河、魏蔓、任容萱、李宣榕等藝人參與照顧流浪狗、為他們找到新家的過程，雖然他們只是提供中途的照護，卻也都和狗狗們產生深厚的感情，狗狗們「做自己」的行為，有時會讓人哭笑不得，可是不同物種間的深情，又能令人感到溫暖，最後當每一個人要送狗兒到新主人家，頗有催淚的效果。在此節目推出後，「領養取代購買」觀念更加深植觀眾心中，況且狗兒們的反應最不太可能被人類控制，節目中保證「真情流露」，是近期頗讓人眼睛一亮的實境秀。唯一以益智節目之姿要挑戰一群實境節目的《一字千金 筆武大匯》，光聽題材恐怕有興趣收看的人就不會多，因為國文本來就是不少人在求學期間既頭疼又煩悶的科目，總覺得都是在死背、硬記，要比賽書寫文字的能力，就像畢了業還在考試，哪有什麼樂趣？然而這節目就是做到把看似枯燥的內容，做得緊張刺激又有意思，不僅在現今播出的益智節目中，知識量高、製作精良，還會讓觀眾被中華文字的優美、博大精深所征服，越看越有興味。過去金鐘獎，這節目僅在首季推出後獲得「最佳綜合節目獎」，改制後在「最佳益智及實境節目獎」尚未獲獎，本屆是入圍第5次，過往幾屆都是主持人曾國城得獎，今年有可能節目本身得到評審的喜愛嗎？也還是要等到頒獎典禮上才能得到答案。