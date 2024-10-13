如果由高空往下看大象的睡姿，會發現大象習慣緊密靠在一起睡覺，讓人好奇其中原因是什麼？泰國專家特別針對大象的睡姿進行解釋，稱睡在一起的狀態可以讓彼此都保持警戒狀態，「牽一髮而動全身」。
臉書粉絲專頁「泰國清邁象」近期發文引用從高空拍攝的大象家族闔家照由攝影師兼自然學家Pravin Shanmughanandam 拍攝的照片，展示了在南印度高山索拉草原上Anamalai Tiger Reserve 保護區的一部分畫面，一個大象家庭在自然中享受寧靜時刻。
照片中可以看到一隻可愛的小象在家庭的安全保護下蜷縮著安心地熟睡Pravin 解釋道：「每隻大象的睡姿和位置都有其意義。牠們緊密地靠在一起，每隻大象的頭靠近另一隻大象的腿部位置，這樣如果有危險接近，即使在深睡中也能及時收到警報。較弱的大象會被經驗豐富且強壯的大象包圍，提供更好的保護。」
Pravin 最後指出，森林的空間日益減少，無法提供這些陸地上最大的哺乳動物一個自由、安全的生活環境。如果自然不被破壞，母象能在自然的懷抱中，安全地保護她的小象。
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照片中可以看到一隻可愛的小象在家庭的安全保護下蜷縮著安心地熟睡Pravin 解釋道：「每隻大象的睡姿和位置都有其意義。牠們緊密地靠在一起，每隻大象的頭靠近另一隻大象的腿部位置，這樣如果有危險接近，即使在深睡中也能及時收到警報。較弱的大象會被經驗豐富且強壯的大象包圍，提供更好的保護。」
Pravin 最後指出，森林的空間日益減少，無法提供這些陸地上最大的哺乳動物一個自由、安全的生活環境。如果自然不被破壞，母象能在自然的懷抱中，安全地保護她的小象。