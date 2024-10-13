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大聯盟季後賽火熱開打，紐約洋基和洛杉磯道奇兩支豪門都已經通過首輪考驗，而對於MLB日籍傳奇球星松井秀喜來說，一個是前東家、一個則是日本隊後輩所處的球隊，要支持哪一方或許不好抉擇。不過「酷斯拉」近期受訪時表示，自己只會支持洋基，即便這代表他可以要為此受到日本球迷責難。道奇隊即將在14日和紐約大都會進行國聯冠軍戰G1，松井秀喜今天在活動上被問及關於季後賽的「站隊」問題時表示：「我希望每個人都享受其中，你可以支持你想支持的球員。當然我支持洋基隊，我個人是支持他們的。」松井秀喜MLB生涯的輝煌時代都奉獻給了條紋軍，還幫助球隊在2009年拿下世界大賽冠軍，他自己也獲得了最有價值球員，這支球隊對他來說當然深具意義。他說：「日本球迷可能會生我的氣，但實話實說，我會支持洋基隊。」松井秀喜有話直說地表示，「我只想洋基隊贏，對手是誰並不重要。」洋基如果能晉級世界大賽和大都會進行地鐵大戰，將是自2000年以來首次；而如是和道奇隊交手，將是自1981年以來、43年來的首次。進入季後賽後，洋基重砲Aaron Judge季後賽表現並不好，他13打數僅敲出2支安打，發揮有些低迷。作為前輩松井秀喜也不想揣測對方發生了什麼情況， 「這是只有他自己知道的事情。他內心在想些什麼。洋基隊有一位非常好的心理教練，這是很技術問題，你無法透過在電視上看到的來判斷。」松井秀喜也強調，自己以前在洋基只是優秀球員，而Judge所處的位置卻是球隊門面，完全不同，「他是洋基隊的象徵，我認為他肩負著很多事情。」