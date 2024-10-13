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立法院財委會召委陳玉珍擬在下下周開會審查《財劃法》，國民黨版擬略作調整，要將中央擴大統籌分配稅款從原本要求的5777億降為3208億元，拚本會期三讀。對此，國民黨立委李彥秀今（13）日回應，民進黨政府與財政部千篇一律「帶回去研究」回應，行政怠惰的目的只是「消極的以拖待變」，連賴清德擔任台南市長時，都多次表達修正財劃法的重要性了。李彥秀表示，《財劃法》修法方向，國民黨與民眾黨原本就相當一致，在藍營版本將「中央擴大統籌分配稅款」由5,777億元調降為3,208億元後，與白營的版本更是相當接近，超過25年沒有修正的財劃法修法，終於露出了曙光。相對於民進黨政府與財政部千篇一律「帶回去研究」回應，行政怠惰的目的只是「消極的以拖待變」。李彥秀指出，無論是「中央統籌分配稅款」或是「一般補助款占國稅」的比例不斷下降，整體規模已從2014年的33.53%下降至28.06%，地方政府施政與長期規劃，必須看中央的臉色，顯然綠營地方首長與綠委也失去了耐性與辯護的能力。李彥秀續指，各縣市因為人口結構、產業發展、需求差異以及政策目標不同，本來就可以因地制宜，根據民眾需求，推出差異化的社會福利制度與建設方向，中央長期「集權又集錢」的作法，無異是扼殺了「地方自治」的精神。李彥秀強調，國民黨要呼籲政府，不要再次錯估民意，強化地方財政與財務自主的精神，《財劃法》分配的不合理性，連總統賴清德過去擔任台南市長時，都多次表達修《財劃法》的重要性，財政部消極的不推修正版本，行政院毫無政策論述能力，不僅讓綠營縣市長與立委被迫「自力救濟」，更再次凸顯立法院才是社會前進的動力。