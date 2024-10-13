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▲ 首屆「高雄市振興原民基層棒球交流賽」於10月12、13日在高市頂庄、及勝利棒球場兩地開打。（圖／高市府原民會提供）

為推廣原住民學童棒球運動，以促進健康快樂打球。首屆「高雄市振興原民基層棒球交流賽」於10月12、13日在高市頂庄、及勝利棒球場兩地開打，分國中組及國小組採取循環賽事，共9隊參與。主辦單位高雄市原住民權益關懷服務協會感謝高市府原民會、高市府教育等公私單位促成賽事舉辦。讓愛棒球的原民小選手能奔跑於棒球場，享受快樂打球、打球快樂的樂趣。高市原住民權益關懷服務協會理事長巫振興表示，這項交流賽事的初衷，主要是希望愛打棒球的孩子能享受到運動的樂趣與培養正確心態，包含比賽時的態度以及臨場應變經驗，還有學習遇到困難時心態該如何調適等，並體會勝負並非唯一，最重要的是將好習慣帶入到生活各層面，活出好品格及正向學習態度與自律精神。支持運動不遺餘力的市議員李雅慧對於賽事效法貝比魯斯聯盟所強調以「運動平權」為出發點的核心價值，表示認同及肯定，並表示未來一定會持續支持這項培育原民基層棒球幼苗的活動。巫振興表示，原住民有許多人口參與台灣棒球，從中華職棒有4成6的選手是原住民，就可看出原住民在棒球運動領域中的卓越天分，絕對是台灣棒球運動人才庫的主力，若能提供原住民棒球基層適切的孕育養份，有助於培養源源不絕的棒球人才。因此特別邀集基層教練們共商並催生出本次交流賽事，盼激發原民小球員對棒球更多的熱情，同時也為高市全國原住民運動會棒球賽儲備選手人才庫。