我是廣告 請繼續往下閱讀

▲反骨網紅酷炫後來坐到孫鵬的位置。（圖／翻攝YT@酷炫老師）

▲孫安佐結束格鬥賽時，臉部有多處濺血傷勢。（圖／拳願明星格鬥賽YouTube）

▲酷炫拍下孫安佐被打倒在地的一瞬間。（圖／翻攝YT@酷炫老師）

昨（12）日晚間藝人狄鶯、孫鵬的24歲兒子孫安佐，與台中燒打雞韓森展開《拳願》格鬥賽，現場人氣爆棚，更有許多知名網紅到場朝聖，主辦方甚至還在場邊為孫安佐父母「孫鵬、狄鶯」預留位置，但最終兩人並未到場，這2個位置後來也被反骨男孩的酷炫跟女友柔柔坐下，這個「隨之曝光，酷炫甚至拍下了孫安佐倒地的瞬間。昨（12）日晚間孫安佐與韓森格鬥賽開始時，第一回合孫安佐就一路被擁有職業實力的韓森壓制，臉部不斷新增傷勢，後來更一度血濺擂台，鼻子與嘴角都已經充滿鮮血。據現場觀眾描述，孫安佐曾在第一回合有進攻機會，當時韓森不小心失誤倒地，但孫安佐未能好好把握，後續反倒被韓森打到眼角出血。進入第二回合後，孫安佐也被韓森一套連環拳擊中臉部，最終倒地落敗。賽事結束後，反骨男孩網紅酷炫也在個人YT頻道上發出影片，只見他與另一位網美，坐在主辦方預先為孫安佐父母孫鵬與狄鶯準備的貴賓席，但由於當天兩人未到場，最後這兩個位置變成是酷炫與網美柔柔，同時也拍下了孫鵬、狄鶯若來現場會看到的視角，也讓酷炫為這部影片下了一個短標「好奇孫鵬狄鶯的想法」。不少網友看完這個片段後，也紛紛驚呼「孫安佐真的勇氣可嘉」、「沒練過的敢上去打就很不錯了」、「安佐爸媽原定的珍貴視角曝光」、「爸媽為什麼沒有來看呢」。