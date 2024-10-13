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▲安成宰6年前曾來台灣品嚐過美食。（圖／IG sungmosu）

韓國知名綜藝實境秀《黑白大廚：料理階級之戰》，近期在網路上掀起話題，其中被譽為「白湯匙」代表的米其林3星主廚安成宰，也備受矚目，就有網友眼尖發現安成宰6年前在社群上的貼文，地點竟然在新北市，還吃了一間古早味的大腸麵線，安成宰還為這碗台灣小吃寫下評語，表示很好吃，對此其他粉絲也紛紛大讚：「這家麵線超好吃耶、真的很有品味」、「這家超頂」、「專業欸！」網友在Threads上指出，自己在安成宰的社群上發現，他曾在2018年來過台灣，還曬出一碗「大腸蚵仔麵線」，而地點就在新北板橋，是一間名為「深丘」的麵線店，更配文寫下這碗麵線是「新北最好吃」，讓不少粉絲看到後紛紛回應：「吃深丘、給過」、「找到知音了！」大讚名廚真的很懂吃。事實上，這碗主廚同款麵線「深丘腸蚵仔麵線」在Google上擁有將近2000則評論，評分高達4.4分，是在地的知名美食，其中還有網友推薦必點大碗的「綜合麵線」，蚵仔和大腸都非常入味，而且份量十足。