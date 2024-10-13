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▲湯姆克魯斯進入演藝圈前曾經當過飯店的門僮，算是整間飯店的門面，顏值頗受到肯定。（圖／美聯社／達志影像）

▲烤雞店外攬客的雞，通常全身都被服裝籠罩著，幾乎看不到裡面人的臉。（圖／摘自FB）

▲《舞棍俱樂部》系列的內容，有許多是查寧塔圖（中）的親身體驗，他真的曾經當過脫衣舞男。（圖／摘自IMDb）

▲曾獲艾美獎、金球獎等視帝榮耀的強漢姆，曾經在三級情色片的片場當布景工。（圖／摘自IMDb）

英雄不怕出身低，今日具有高知名度的紅星，也不是一入行就光芒萬丈、家喻戶曉。許多大牌都曾經有過非常「平易近人」的工作經驗，像是湯姆克魯斯曾經當過飯店的門僮，肯伊威斯特做過GAP的店員等。曾經和湯姆克魯斯合演《夜訪吸血鬼》時傳出彼此有心結的布萊德彼特，雖然帥氣的臉蛋完全不輸阿湯哥，卻沒辦法像對方一樣，從事門面般的工作，反而是在烤雞店前面把自己塞進公雞裝裡，不停對來往的行人打招呼、希望吸引他們進來用餐，完全浪費他的外表。可是在《捍衛戰士：獨行俠》中扮演阿湯哥長官的強漢姆，在成名前的某一個工作卻最特別：在三級片的拍攝現場當布景工。在好萊塢走紅超過40年的湯姆克魯斯，直到年過60還在扮演動作英雄，其實他本來不見得會走進演藝圈，有考慮過要當一位天主教神父。他在年輕的時候雖然還不像後來在大銀幕上那麼俊帥迷人，已經是個眉清目秀的小伙子，因此被飯店選為門僮，站在大門口接待所有客人，算是整間店的門面。既然顏值如此受到肯定，他乾脆就轉向幕前發展，也很幸運的接到了許多年紀相近同業都推掉、卻在上映後創下票房佳績的《捍衛戰士》，成了國際巨星，再也不太需要伺候別人。可是人的命運有好有壞，同樣長得帥氣過人，布萊德彼特剛到好萊塢時，什麼雜事都得做，曾經當過接送司機，也曾在烤雞店門口扮雞招客，整張臉幾乎都被服裝遮掩，沒什麼機會露出來。他後來大紅大紫曾兩度登上時人雜誌的「全球最性感男人」寶座，風靡無數女性。其實該餐廳當初如果直接叫他站在店門口賣帥，也許招來的生意會更多。猛男查寧塔圖除了在動作片扮英雄有模有樣，也可以在愛情片裡飾演深情的男子，迷倒女性觀眾。但他走紅前最為人知的職業，就是曾當過脫衣舞男，他其實也沒有避諱這件事，後來更與名導史蒂芬索德柏合作了《舞棍俱樂部》、《舞力麥克：尺度極限XXL》和《舞力麥克：最後一跳》等3部曲，描述脫衣舞男的生活，裡面不少內容就是他過往經歷的描繪，可見這段過程對他來說有多印象深刻。在《捍衛戰士：獨行俠》中帥氣丰采不比湯姆克魯斯遜色的強漢姆，最為人熟知的代表作就是影集《廣告狂人》，他也因這齣戲成了艾美獎、金球獎等大獎得主，演技實力備受肯定。很難想像這樣一位硬裡子演員居然會和被認為只要脫衣裸肉、根本不需要演技的三級色情片扯上關係，然而他在25歲時，確實因為急需工作，在女性友人的推薦下，到拍攝這種軟調色情片的片場擔任布景工。他回憶當初朋友告訴他，自己實在做不下去，因為太枯燥了，他覺得不成問題，很願意接手，只是不知道該做些什麼，朋友才解釋：「就是在那些脫衣服、露點的影片現場幫忙，他們叫你做什麼就做什麼，反正他們什麼人都可以請。」然後交給他一袋簡單的工具，隔天他馬上到片場報到，也沒有人特別注意到他，一切就是如此的順理成章。倒是日後強漢姆成為大獎得主，這段過往被外界得知，才讓人感到詫異，畢竟這種片子的人員，真的很難和演藝圈視為至高榮譽的獎項連在一起。