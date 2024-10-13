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荷蘭導航自動導航系統生產商TomTom最新公布的2023年交通指數，台中名列亞洲塞車最嚴重城市第4名，同時也是台灣最塞車城市第1名。台中市政府交通局表示，該公司官網資料真正與塞車關聯的兩指標，台中並非全球塞車名列前茅的城市，希望外界不因部分指數解讀差異。市議員陳俞融指出，根據市府數據顯示，台中市目前有6,515處號誌化路口，數量為六都第一多。然而，號誌數量多並不代表交通順暢。實際上，台中僅有521處號誌路口可與交通控制中心連線，占比僅為7.9%，其餘6,000多處號誌均為獨立運作，需派員現場調整，效率低下且難以應對動態交通需求，代表交通號誌智慧化極為低落，更使得車輛因號誌不連貫而卡在路口中央情形更加嚴重。陳俞融表示，市府搞錯政策方向，極盡所能增設科技執法裝置，卻沒有看到交通工程改善和標線設計調整，才是根本解決台中交通壅塞的解方。陳俞融表示，先前就提出台中市一年收30億的交通罰鍰，應挪出一部分專款專用改善交通現況。另外陳俞融指出，台中市路口存在交通號誌不連貫的情形，導致尖峰時段車輛被迫卡在路口中央，已是系統性問題，全台中市都面臨這個情況，嚴重影響行車秩序，增加事故風險，威脅市民行車安全，更可能讓駕駛人面臨罰單陷阱。葉昭甫說，每個交通數據調查，都是台中市交通進步的重要參考，TomTom報告中，台中因平均時速被列為塞車嚴重城市，但依各城市對速限規定與民眾駕駛習慣各有不同，每10公里平均旅行時間與城市塞車與否，並沒有必然關聯，此指數涉及尖峰、離峰時間的平均旅行時間，包含各城市的速限條件、交通尖離峰的交通差異等，並非判斷是否塞車的唯一標準。葉昭甫表示，台中經濟繁榮吸引人口與車輛不斷流入，惟台中市路網呈現放射型，市區車流主要集中於往國1、台74等高快速公路，造成中清路、台灣大道、五權西路、環中路等主要道路，造成臨近交流道的路段常發生交通壅塞情形，交通局自106年起，已陸續於國1大雅、台中、南屯交流道周邊、中清路、台灣大道、五權西路與環中路等主要道路導入智慧化動態號誌系統，紅綠燈變聰明，提升行車效率。