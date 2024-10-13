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▲金針菇和金度潤合體拍片，讓許多粉絲相當期待。（圖／翻攝自金針菇IG）

▲近期熱播的實境秀《黑白大廚》，白湯匙主廚金度潤掀起討論，（圖／Netflix）

南韓實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》播出後討論度不斷，其中「白湯匙」的米其林一星主廚金度潤有著一雙招牌瞇瞇眼，讓許多網友笑說根本是撞臉卡通人物「賤兔」，今（13）日有民眾在社群平台上發文，在西門町巧遇金度潤，YTR金針菇也發文，「看看我請到誰！」讓許多網友期待兩人的合作。有民眾在Threads上分享在西門町巧遇金度潤，只見金度潤依舊留著招牌長髮和一雙眯眯眼，不時地摸牆擺拍，不僅有米其林星級實力的廚藝，就連時尚街拍也難不倒他，網友都興奮留言，「好想巧遇啊」、「確定不是亂彈阿翔嗎」、「真的很堅持不張開眼睛欸」、「金主廚來台灣吃美食了」！也有人留言指出這次金度潤是來台灣和YTR金針菇合作，金針菇也在IG發合照，「看看我請到誰！」影片中還讓金度潤戴耳機和眼罩，讓他試吃台灣的牛軋糖，金針菇寫下，「請《黑白大廚》金度潤大廚吃吃台灣牛軋糖，居然可以請到本人！他是米其林一星韓式餐廳的主廚，風乾食材，麵條為他的強項！大家對金度潤廚師有印象嗎？本人好木訥又可愛，要帶他吃什麼台灣食物呢，推薦給我吧！」文章一po出馬上引來熱烈迴響，還有人說，「老師有沒有矇眼好像都差不多。」金針菇則笑回，「據說大師只有做菜的時候會睜開眼睛。」雖然金度潤在黑白一對一對戰時就輸掉比賽，不過他的招牌長髮和戴著耳機做菜的模樣讓人印象深刻，長髮造型也神似歌手亂彈阿翔，南韓的網友則是相當疑惑，表示為何金度潤永遠都處於「慵懶狀態」，而他瞇瞇眼的表情更是被網友指出根本撞臉經典卡通人物「賤兔」，更做出對比的哏圖，在網路上瘋傳。