Sinner成義大利首位ATP年終球王！日前曾深陷禁藥疑雲的義大利球王Jannik Sinner，昨（12）日出戰中國的上海大師賽4強戰，以直落二擊敗捷克好手Tomas Machac闖進最終決賽。在加上積分後，Jannik Sinner確定至今年結束都將是球王身份，成為義大利史上第1位ATP年終球王。

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一度陷禁藥風波　美網仍然奪冠

最早有外媒指出，Jannik Sinner在3月曾2度未通過藥檢，但最終沒有被禁賽，也讓網壇掀起風波。儘管Jannik Sinner日前在記者會上正面回應禁藥事件，表示已經解雇購買含有Clostebol（合成代謝類固醇）噴霧的防護員，以及物理治療師，並強調自己並不知情，但目前爭議仍未完全落幕。

不過在禁藥風波的干擾下，Jannik Sinner還是闖入美國網球公開賽的男單決賽，並以直落三擊敗美國希望Taylor Fritz，成為美國網球公開賽賽史首位義大利籍男單冠軍，並持續坐穩世界球王寶座。

闖上海賽決賽　確定成年終球王

而昨（12）日在上海大師賽，面對捷克選手Tomas Machac，首局以6：4迅速拿下，第2盤對手穩固住發球局，一路戰到第12局，Jannik Sinner才以7：5收下決勝盤，成功晉級總決賽。在拿下決賽資格後，Jannik Sinner確定直到年底都是球王，成為史上第19位年終球王，同時是義大利史上首人。

值得一提的是，Jannik Sinner在上海賽的決戰對手，是前塞爾維亞世界球王Novak Djokovic，雙方數度在大滿貫賽事交手，以往Jannik Sinne勝少輸多，但近年有反轉趨勢，比賽走向如何進行也讓球迷相當期待。


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