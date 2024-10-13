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Sinner成義大利首位ATP年終球王！日前曾深陷禁藥疑雲的義大利球王Jannik Sinner，昨（12）日出戰中國的上海大師賽4強戰，以直落二擊敗捷克好手Tomas Machac闖進最終決賽。最早有外媒指出，，並強調自己並不知情，但目前爭議仍未完全落幕。不過在禁藥風波的干擾下，Jannik Sinner還是闖入美國網球公開賽的男單決賽，並以直落三擊敗美國希望Taylor Fritz，成為美國網球公開賽賽史首位義大利籍男單冠軍，並持續坐穩世界球王寶座。而昨（12）日在上海大師賽，面對捷克選手Tomas Machac，首局以6：4迅速拿下，第2盤對手穩固住發球局，一路戰到第12局，Jannik Sinner才以7：5收下決勝盤，成功晉級總決賽。值得一提的是，，比賽走向如何進行也讓球迷相當期待。