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▲劉若英很感謝歌迷選擇到她的演唱會，並演唱〈她來聽我的演唱會〉。（圖／相信音樂提供）

▲阿信快閃上海，代表他將缺席蕭敬騰演唱會。（圖／阿信IG）

劉若英「飛行日」昨（12）日起一連2場重返上海和歌迷如約相見，現場不僅有傾力打造的公轉自轉四面台、琳瑯滿目的華麗機關、用心設計的沉浸式燈光，締造旋轉舞台娛樂美學，劉若英也帶著升級版的「飛行日」前來，並換上「波光粼粼新裝」與巨型飛天鯨魚遨遊海底樂園，更新增「飛向你」環繞舞台，拉近她和歌迷的距離。另外，五月天阿信昨晚還在臉書自爆，自己今晚將現身劉若英演唱會，不過這也意味著，阿信將缺席麻吉蕭敬騰在台北的婚宴。劉若英時隔1年再度重返上海，現場滿座的熱情歌迷以熱烈的尖叫聲歡迎她，當熟悉的旋律響起，無論是〈當愛在靠近〉、〈為愛癡狂〉、〈原來你也在這裡〉、〈一輩子的孤單〉或是〈後來〉等經典歌曲，歌迷在歌中重拾回憶篇章，跟著大聲唱和，劉若英也開心地問歌迷：「你們都是練好來的？所以才唱那麼大聲！」獲得滿場歡呼。而12日上海演唱會百花齊發，有張學友，李榮浩、鳳凰傳奇等人舉辦演唱會，她也很感謝歌迷選擇了她，她說：「謝謝你們選了我，你們果然眼光獨特，更謝謝學友哥唱了很多好歌，一直陪伴我們。」接著她演唱固定歌單裡的〈她來聽我的演唱會〉感謝歌迷。劉若英重回上海這座特別的城市，和台下歌迷分享她第一次來上海是1994年，很多在電影、小說見到的上海場景真實地在眼前呈現，當天她到和平飯店看爵士樂團表演，一直想演出周璇、李香蘭這些很會唱歌的角色。這回在演唱會藉機圓夢，她準備了特別的歌單，演唱〈夜上海〉時，樂手也換穿白西裝，呈現滬古優雅情懷。除此之外，劉若英過去演出結婚狂的電視劇《澀女郎》取景地便是在上海，驚喜獻唱〈大家來戀愛〉，以歌聲重溫彼此的回憶。今晚劉若英仍會在上海唱許多歌曲和歌迷相聚，一起度過「飛行日」，值得注意的是，五月天阿信昨晚也在微博上偷偷透露，自己將現身在劉若英飛行日演唱會，還和大家說「明天見！」由於蕭敬騰和經紀人老婆Summer的婚宴於今日在台北萬豪酒店登場，因此若阿信要現身在劉若英的上海演唱會上，就勢必得缺席蕭敬騰的演唱會。