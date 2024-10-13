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世界衛生組織已經將肥胖視為一種慢性疾病，表示肥胖不僅會影響外觀體態，還會導致罹患各種心血管疾病和代謝症候群的風險增加。台中市政府衛生局表示，根據體育署去年運動現況調查顯示，台中市13歲以上的市民過重與肥胖率為42.9％，提醒民眾健康選食技巧三招，包含定時定量、原型食物及用餐順序，可保持健康好體態。衛生局長曾梓展表示，飲食與運動是防止肥胖的最佳策略，日常生活中運用零碎的時間累積運動量，如上下班通勤快走、步行搭乘大眾運輸工具以及多走樓梯少搭電梯等，將運動融入生活中，逐漸養成運動的習慣。可維持每日運動30分鐘，每週累積達150分鐘的身體活動，並建議身體質量指數(BMI)應維持在18.5(kg/m2)至24(kg/m2)之間。衛生局說，健康選食技巧有三招，第一招，每餐定時定量、遠離高熱量、少鹽少油少糖，避免勾芡料理、焗烤及沙拉醬等高熱量食物，多選擇低油烹調方式；第二招，搭配原型食物，每日應攝取六大類食物，配合餐盤口訣「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」；第三招，用餐順序，先喝湯吃青菜，增加飽足感，其次是豆魚蛋肉類，熱量較高的澱粉類主食最後再吃。