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民進黨立委郭國文不滿中央能源政策，包括九葳天然發電廠死灰復燃，如今更計劃增設寶椿天然發電廠，怒轟行政院長卓榮泰與經濟部長郭智輝，「廢核的結果難道要讓台南來承擔？」，對此國民黨立委謝龍介評郭國文此舉是為了市長初選各有護航，郭國文則質疑，穩坐不分區的謝龍介，去年不分黨派在抗議九崴之際人哪裡？嗆連關心都沒關心，「因為已經穩坐不分區寶座，所以連關心台南市民都免了」。對於郭國文上周質詢台南設置發電廠怒嗆自家人，謝龍介認為是民進黨內為了市長初選各有護航，各當各的門神，互相捅婁子與抗爭。對此郭國文反問，穩坐不分區的謝龍介，去年不分黨派民代跟居民一起抗議九崴的時候，「你人在哪裡？」郭國文說，面對台南設置天然氣的爭議，政府當然有檢討的空間，但這期間最惡劣的就是只會說風涼話的謝龍介，九崴對居民的影響連關心都沒關心，因為已經穩坐不分區寶座，所以連關心台南市民都免了。郭國文說，大家費了好大的心力擋下九崴，卻又死灰復燃，甚至還冒出一個寶椿，居民的憂心謝龍介有在乎嗎？竟把反對九崴、寶椿的不當設廠說是選舉鬥爭、當門神，痛批謝龍介根本只有選舉期間才會在台南看到人，心中只有選票，才會說出這麼不懂台南民眾心聲的話。