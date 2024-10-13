金曲歌王蕭敬騰與經紀人Summer在2023年登記結婚，今（13）日晚間將在台北萬豪酒店補辦婚禮，經紀公司稍早在婚禮開始前，搶先曝光4組浪漫婚紗照。據悉出席的賓客名單包括藝人小禎、胡瓜、賈靜雯、修杰楷、A-Lin、曾國城、林熙蕾等人，婚禮可謂眾星雲集，宛如小型星光大道。
蕭敬騰世紀婚禮 4款絕美婚紗曝光
蕭敬騰昨晚在IG曬出甜蜜婚紗照，笑稱婚禮前照吃照喝照打球，是「世界上最chill的新郎新娘」。今日稍早蕭敬騰所屬經紀公司喜鵲娛樂也搶先曝光4組絕美婚紗照，包括復古馬甲晚禮服、法式浪漫宮廷白紗、星鑽燦爛馬甲晚禮服以及絲緞旗袍領露背訂製長禮服，每張照片都瀰漫著幸福氛圍。
賓客超過600位！現場大咖雲集
據悉這場婚禮預計邀請600位賓客到場，根據《壹蘋新聞網》報導，包括小禎、胡瓜、賈靜雯、修杰楷、A-Lin、曾國城、林熙蕾、郭碧婷，甚至郭台銘夫人曾馨瑩以及旺旺集團總裁蔡衍明等人都將到場祝賀。
蕭敬騰禮金全數捐出 粉絲大讚超暖
除此之外，蕭敬騰先前透露將會把婚禮收到禮金全數捐出做公益，「我們什麼都不缺，所以我們要把你們的愛，分享給需要的人，讓幸福延續出去」，消息曝光後也令粉絲感到相當感動。
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蕭敬騰昨晚在IG曬出甜蜜婚紗照，笑稱婚禮前照吃照喝照打球，是「世界上最chill的新郎新娘」。今日稍早蕭敬騰所屬經紀公司喜鵲娛樂也搶先曝光4組絕美婚紗照，包括復古馬甲晚禮服、法式浪漫宮廷白紗、星鑽燦爛馬甲晚禮服以及絲緞旗袍領露背訂製長禮服，每張照片都瀰漫著幸福氛圍。
賓客超過600位！現場大咖雲集
據悉這場婚禮預計邀請600位賓客到場，根據《壹蘋新聞網》報導，包括小禎、胡瓜、賈靜雯、修杰楷、A-Lin、曾國城、林熙蕾、郭碧婷，甚至郭台銘夫人曾馨瑩以及旺旺集團總裁蔡衍明等人都將到場祝賀。
蕭敬騰禮金全數捐出 粉絲大讚超暖
除此之外，蕭敬騰先前透露將會把婚禮收到禮金全數捐出做公益，「我們什麼都不缺，所以我們要把你們的愛，分享給需要的人，讓幸福延續出去」，消息曝光後也令粉絲感到相當感動。