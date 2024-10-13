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▲Summer（左）身穿辣深V禮服，蕭敬騰（右）則是以全套黑色西裝現身。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲Summer（左）身穿淡粉色馬甲晚禮服，與蕭敬騰（右）深情對視。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲夫妻倆穿上絲緞旗袍長禮服，別有東方韻味。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲婚紗照洋溢著幸福氛圍，甜到爆表！（圖／喜鵲娛樂提供）

▲蕭敬騰（左）透露禮金將全數捐做公益，粉絲大讚此舉超暖心。（圖／蕭敬騰IG）

金曲歌王蕭敬騰與經紀人Summer在2023年登記結婚，今（13）日晚間將在台北萬豪酒店補辦婚禮，經紀公司稍早在婚禮開始前，搶先曝光4組浪漫婚紗照。據悉出席的賓客名單包括藝人小禎、胡瓜、賈靜雯、修杰楷、A-Lin、曾國城、林熙蕾等人，婚禮可謂眾星雲集，宛如小型星光大道。蕭敬騰昨晚在IG曬出甜蜜婚紗照，笑稱婚禮前照吃照喝照打球，是「世界上最chill的新郎新娘」。今日稍早蕭敬騰所屬經紀公司喜鵲娛樂也搶先曝光4組絕美婚紗照，包括復古馬甲晚禮服、法式浪漫宮廷白紗、星鑽燦爛馬甲晚禮服以及絲緞旗袍領露背訂製長禮服，每張照片都瀰漫著幸福氛圍。據悉這場婚禮預計邀請600位賓客到場，根據《壹蘋新聞網》報導，包括小禎、胡瓜、賈靜雯、修杰楷、A-Lin、曾國城、林熙蕾、郭碧婷，甚至郭台銘夫人曾馨瑩以及旺旺集團總裁蔡衍明等人都將到場祝賀。除此之外，蕭敬騰先前透露將會把婚禮收到禮金全數捐出做公益，「我們什麼都不缺，所以我們要把你們的愛，分享給需要的人，讓幸福延續出去」，消息曝光後也令粉絲感到相當感動。