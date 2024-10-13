統一7-ELEVEn獅昨（12）日於台北大巨蛋迎戰樂天桃猿，進行首場季後挑戰賽，靠著本土強投古林睿煬的7局無自責失分好投，以及陳聖平的關鍵致勝安，以2：1擊敗樂天，系列賽更取得2：0的聽牌領先。

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今（13）日轉戰桃園棒球場，統一倘若擊敗樂天就能以3：0橫掃，拿下晉級台灣大賽的資格，統一派出資深老將羅昂先發，對上樂天王牌魔神樂，而樂天也在稍早透露此戰先發打序，二壘手位置改由林子偉接替，並扛下打序第7棒。


樂天桃猿先發打序：

第1棒：右外野手、林立

第2棒：中外野手、陳晨威

第3棒：一壘手、林智平

第4棒：指定打擊、林泓育

第5棒：左外野手、朱育賢

第6棒：三壘手、梁家榮

第7棒：二壘手、林子偉

第8棒：游擊手、馬傑森

第9棒：捕手、張閔勛

先發投手：魔神樂


統一獅先發打序：

第1棒：右外野手、林佳緯

第2棒：左外野手、邱智呈

第3棒：中外野手、陳傑憲

第4棒：一壘手、陳鏞基

第5棒：三壘手、潘傑楷

第6棒：指定打擊、胡金龍

第7棒：捕手、林岱安

第8棒：游擊手、陳聖平

第9棒：二壘手、林祖傑

先發投手：羅昂

▲統一獅隊外野手邱智呈在季後挑戰賽第一場單場敲出兩支安打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.12）
▲統一獅隊外野手邱智呈在季後挑戰賽第一場單場敲出兩支安打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.12）

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