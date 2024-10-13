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▲由於日圓疲軟，再加上疫後解封，日本成為全球旅客的旅遊目的地首選之一。（圖／美聯社／達志影像）

▲日本山梨縣河口湖町一間LAWSON便利商店，因能看到富士山美景成為熱門景點，造成觀光公害後，當地政府拉起黑幕遮蔽。（圖／美聯社／達志影像）

隨著全球進入「後疫情」時代，各國紛紛迎來旅遊復甦潮，不過在遊客大量湧入的情況下，「觀光公害（過度旅遊、超限旅遊，overtourism）」的問題也逐漸浮出檯面。與此同時，觀光大國日本也想將旅遊版圖做大，日本航空（Japan Airlines）推出「買國際線送國內線」的促銷，試圖促使遊客前往較不知名的觀光區。不過有旅遊專家警告，這可能反而會加劇東京和京都等熱門城市的過度旅遊問題。根據《商業內幕》報導，日本航空面向國際旅客，推出「買國際線送國內線」的促銷，國際旅客在日本航空預訂國際航班的往返機票時，一起預訂國內航班行程，並在同一訂單中完成購票，即可享有國內航班免費的優惠。若入境後24小時內若未使用免費機票轉搭國內線，須付過境費100美元。該計劃於9月時宣布，是用來自美國、加拿大、墨西哥、泰國、澳洲、紐西蘭、越南、菲律賓、印尼、印度、中國和台灣的訪日遊客。日航發言人說，活動尚未確定何時結束。2024年日本國際旅客持續增長，在2024年第一季達到860萬人訪日之後，日本政府估計，至2025年可望超過3200萬旅次。日本航空這項計劃可能是為了將遊客分散到較不為人知的景點，以減輕首都的過度旅遊壓力。但京都旅行業者Curated Kyoto創辦人Sara Aiko認為，「即使有免費機票，人們仍然會湧向像東京這樣的熱門地點，因為它們是主要的景點。」為國際旅客提供日本套裝行程的Tourist Japan創辦人朱里厄斯（Ben Julius）透露，他的客戶當中有90%都會前往相同的熱門景點，例如東京、京都、富士山和大阪。朱里厄斯指出，大多數遊客都是首次訪日。「當人們第一次來到日本時，他們不會錯過那些必看的城市。」然而，這些地區的過度旅遊問題正在嚴重擾亂當地居民的生活，他們不得不去面對不斷飆升的飯店房間價格和不守規矩的遊客。而國際旅客不斷湧入，飯店價格飛漲，更嚴重擠壓在地國旅客層。今年4月，山梨縣當局在河口湖附近的一間便利商店對面豎起了一道黑幕牆，來阻止遊客在此處拍攝富士山時，造成亂丟垃圾和隨意停車等問題，直到8月颱風來襲才拆掉，日後不排除再度豎起。英國Global Travel Moments公司執行長格林菲德特克（Duncan Greenfield-Turk）向《商業內幕》表示，過去三年，日本一直是客戶預定最多的旅行目的地。他指出，大眾交通系統、飯店和觀光景點都承受了巨大的壓力，「特別是在那些未準備好應對大規模旅遊的小城市。」格林菲德特克表示，日本航空的計劃有潛力將大規模旅遊的經濟效益延伸至較少遊訪的的地區。不過他認為，若是缺少良好的疏導人流配套，這可能會「鼓勵更多遊客前往已經超負荷的地區，加劇過度旅遊問題。」此外，也能碰上有遊客放棄使用日本航空所推出的優惠的狀況。美國Travelmation公司日本旅遊顧問湯瑪森（Amy Thomasson）指出，由於日本航空的促銷計劃僅提供免費的國內航班機票，新增目的地會導致旅行增加額外開銷，這項促銷計劃「對大多數遊客來說並不划算。」 湯瑪森更建議，不如利用日本國內的新幹線來做移動。