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▲最近Steam在購物車中已明確標示，「購買數位產品會給予在Steam上該產品的授權」，但並非遊戲本體。（圖／翻攝Steam）

▲Steam近期改變使用者協議的動作，與近期在美國加州所制定的「AB 2426」消費者保護新法有關。（圖／翻攝Steam）

全球最大的遊戲平台「Steam」近期被發現做出了重要更新！有國外媒體發現，最近Steam悄悄在購物車中更新了內容，購買公告也新增說明，聲稱玩家花錢購買遊戲，並非獲得遊戲本體，而是購買到「玩遊戲的授權證明」，消息曝光也引發玩家關注。據科技媒體《engadget》報導，目前進入Steam的遊戲購買頁面時，右下角會出現「購買數位產品會給予在Steam上該產品的授權」的提醒，並附上《Steam訂戶協議》連結，這意味著Steam已告知用戶，目前你所購買的不是遊戲本體，而是可以「在Steam上遊玩遊戲的權限」，強調玩家並非真正的擁有這些遊戲。據了解，這項改變與近期在美國加州所制定的「AB 2426」消費者保護新法有關，因為該法條內有明確規範，電子遊戲零售商在販售「數位商品」時，必須明確消費者買的是「使用權」，而不是遊戲本體「所有權」，避免有模糊地帶的疑慮。事實上，過去玩家圈一直針對「數位版遊戲」也有相似疑慮，認為若是在遊戲平台上購買到的「數位版遊戲」，若未來平台不幸倒閉，那玩家是否就無法繼續遊玩，因此應該寫明是購買「使用權」還是「本體」，盼望平台進行清楚說明，如今數位遊戲平台龍頭 Steam 率先做出改變，似乎也正式宣告的時代正式到來。總結來說，數位版遊戲在價格上，仍有著容易因為時間而出現超狂優惠的優勢，Steam也在每年都會固定推出限定特賣，原價數千元的3A大作，過幾年後都有可能用銅板價買到，二手實體片也難以出現這樣驚人的折扣，再加上Steam的量體並不可能輕易倒閉，因此想要收藏遊戲本體還是想要便宜買到使用權，玩家仍可以自行抉擇，絕對還是好事一件，本次美國政策變動後，比較有影響的就是針對一些量體較小的數位遊戲平台。