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▲▼朴英奎見到成年後的兒子的模樣，忍不住痛哭。（圖／翻攝自YouTube／KBS Entertain）

南韓演員朴英奎1997年主演《順風婦產科》走紅，經典的「美月爸爸」角色深植人心，不過私下朴英奎的兒子在2004年時遇上死亡車禍，得年22歲，往後的幾年他幾乎暫停演藝事業，甚至一度想尋死，近來他在節目上聊起兒子和這段心痛的過往，最後製作單位利用AI技術，將兒子41歲的模樣刻畫出來，朴英奎見到他和兒子的「合照」，痛哭失聲。朴英奎在節目中透露，兒子22歲時到美國留學，出國前兒子才抱著他說「爸爸我愛你」，結果沒過多久，就傳來兒子車禍不治身亡的噩耗，朴英奎中斷演藝事業，幾度想尋死，整天借酒澆愁，認為活著的理由沒了，只想再見見兒子，走在路上如果遇到看起來跟兒子差不多年紀的男生，就會問對方幾歲，借此思念自己的小孩。約莫5年後，朴英奎才漸漸以客串的方式回到戲劇圈，後來拿了獎，他在台上發表感言時不忘提及兒子，「只要迎來這樣的好事，就會特別想念在天上的兒子。」朴英奎首次在節目分享這段過往，節目組也利用AI技術，將兒子41歲的樣子重現出來，照片中朴英奎搭著兒子的肩膀，父子倆露出靦腆微笑，朴英奎收到照片先是驚訝，接著低頭痛哭，「這是我收過最棒的禮物了，這是我想像中他的樣子。」讓現場來賓都跟著落淚。