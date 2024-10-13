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▲令人垂涎欲滴六龜溫泉美食料理，以寶來特產梅子入菜製作。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲限量Hoki環保永續餐盒及鑰匙圈吸引民眾集結兌換。（圖／記者陳美嘉翻攝）

高雄六龜寶來及不老溫泉區為南部著名且歷史悠久的溫泉旅遊勝地，特別適合親子家庭一同遊玩體驗。「六龜溫泉美食一條街」以當地特有的「鵂鶹」猫頭鷹作為靈感，推出「Hoki將」品牌，展現帶給旅人幸福與智慧的深刻寓意。Hoki將源自於六龜山林中的猫頭鷹(鵂鶹/音ㄒㄧㄡ ㄌㄧㄡˊ)是，象徵「幸福」、「福氣」，屬於珍稀野生動物，已成為當地民眾共同的守護神。貓頭鷹的日語發音「HUKUROU」，與日語「HUKU」相似，意味不苦勞、不老及繁盛，都是一種鼓勵與祝福，也象徵著六龜寶來、不老溫泉經歷天災後仍然屹立不搖，透過居民的努力持續不斷地傳承下去。到六龜泡溫泉，絕對不能錯過的就是道地的溫泉美食，每一道料理都融入在地物產，像是以寶來盛產的梅子製成梅子排骨、梅醬豆腐、鹽酥溪蝦、燒烤香檳鳥，涼拌龍鬚菜等山海產與原民燒烤料理，滿足味蕾的同時也帶來身心療癒。此次在國慶週末舉辦「六龜溫泉美食音樂季」，活動集結寶來、不老地區的超過40間店家，透過Hoki將導覽地圖，推出享美食響環保活動，贈送限量「Hoki環保永續餐盒」，吸引愛好美食的民眾集結兌換；活動也邀請到赴紐西蘭連續三年獲得世界合唱大賽冠軍組的「寶來國中合唱團」及在地原民樂團演出，現場更展示Hoki將大型充氣燈光裝置，吸引大小朋友拍照打卡。山澤居負責人同時也是高雄市六龜觀光休閒協會理事長黃瓘博表示，六龜溫泉集結在地特色美食與原民、客家、閩南文化，走出獨有的臺式溫泉風格，這次參與品牌一條街的輔導。感謝經濟部商業發展署及商業發展研究院的輔導及協助，成功塑造品牌行銷，凝聚店家的共識與合作，打造「六龜溫泉美食一條街」新意象。即將進入溫泉的季節，歡迎民眾與Hoki將相約六龜溫泉美食一條街，享受療癒人心的寶來、不老溫泉，享用令人垂涎的地方特色美食！