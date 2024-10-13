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▲一粒跟粉絲相約明年球季見。（圖／一粒IG）

▲▼一粒有雙如漫畫女主角的雙眸，揉合冷冽、厭世和甜美氣質，被PTT鄉民封為「顏值扛壩子」、「台鋼王牌」。（圖／一粒IG）

25歲台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒（趙宜莉），今年3月憑高冷臉孔、自帶仙氣的美貌，以及一支葉保弟應援舞竄紅，IG粉絲數短時間暴漲300倍。一粒近日發文寫下：「有好的開始 也要有好的結束...」宣布完成自己首個球季的任務，有粉絲驚覺時光飛逝，「都還沒去看過本人！」雙十國慶當天，台鋼雄鷹在澄清湖球場舉行本季最後一場賽事，一粒隔天在粉專發文，感性地表示：「有好的開始，也要有好的結束！我的第一個棒球季結束了！謝謝你們一直以來的支持，因為我們一起 經歷的每個瞬間才有意義...」並和粉絲約定在明年的球季上見。貼文附上數張應援美照，按讚數短時間突破4萬，粉絲表示：「辛苦了一整年的妳，明年再繼續加油，永遠支持著妳們」、「很精彩的新秀賽季，希望有機會能看到屬於妳的球員卡」、「居然過一年了...時間過好快，都還沒去看過本人」、「一粒辛苦了還有12強（世界棒球12強賽）」、「繼續努粒，粒粒皆辛苦！」一粒為Wing Stars本土成員，背號22號，有雙如漫畫女主角的雙眸，楚楚可憐卻很勾魂，揉合冷冽、厭世和甜美氣質，長相神似「圍棋女神」黑嘉嘉，被PTT鄉民封為「顏值扛壩子」、「新啦啦隊女神」等封號，她幫外野手葉保弟應援的舞蹈堪稱有魔性，征服挑剔的球迷。外型亮眼的一粒並非空有美貌，沒有舞蹈底子的她除了自學跳舞，課業方面，同時取得輔仁大學織品系、法文系雙主修學位，還有著多益960分的優秀外語實力，曾經負責接待我國邦交國史瓦帝尼的總理、親王，兩人參訪T1職籃台鋼雄鷹主場時，更是由她擔任翻譯，而私下的一粒也熱愛繪畫、塗鴉，說是才貌兼備的女神一點也不為過。日本媒體已經察覺新颳起的一粒旋風，5月時特地以她為題撰文報導，提及台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」備受關注，其中一位台灣成員一粒，憑藉美貌在短時間內成為爆紅人物，並說PS女孩峮峮、小龍女林襄在東洋走紅，「一粒很有可能會延續這兩個人的風潮」，同時提到一粒替外野手葉保弟應援的舞蹈影片在網路上瘋傳，她的IG追蹤人數急劇增加。