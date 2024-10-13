我是廣告 請繼續往下閱讀

總預算卡關，立法院長韓國瑜邀約行政院長卓榮泰與朝野黨團幹部餐敘，上週在點水樓用餐近2小時，但僵局未解。資深媒體人黃揚明說，這場和解飯最不該去的就是民進黨的人，看卓揆的態度，和解飯只是過場，對行政院來說，花了3.9萬元餐費，如果能換到3兆總預算過關，投資報酬率相當高。黃揚明在節目《大新聞大爆卦》表示，和解飯局前就知道，這場餐敘不會有結果，事後再從卓揆的答詢態度來看，更可見行政院沒有誠意要解決問題，餐敘上無法喬預算，不能密室協商，朝野終究還是要回到朝野協商討論，但行政院卻始終把立場踩得很硬，沒有任何細節，沒有任何改變。黃揚明說，如果是這樣，其實這餐飯最不該去的就是「民進黨的人」，總統賴清德在國慶典禮當天喊話要朝野和諧，在野黨就非去不可，行政院搶著買單3.9萬元餐敘費，若能通過3兆總預算案，投資報酬率超強，整場和解飯看下來，最大贏家就是點水樓、最受歡迎菜色叫「Do Re Mi」，獲得滿滿的媒體宣傳。