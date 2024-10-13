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▲C/2023 A3 彗星觀賞已經來到下半場，後續要把握週三至週日，受暮光影響較小的時段。（圖／周銀王提供）

▲紫金山-阿特拉斯彗星，10月12日已通過近地點，預期它的最大亮度可能高達0.3等。（圖／台北市立天文館提供）

C/2023 A3、「紫金山-阿特拉斯」彗星近期造訪地球，昨（12）日終於通過近地點，不少天文愛好者在這週末紛紛出動前往拍攝，雖然台灣各地的觀賞條件不是最好，但 C/2023 A3 兩度有機會來到0.3等，還是有許多人用相機甚至手機捕捉到一生只能看到一次的畫面，國內天文觀測好手、台北市天文協會會員陳立群表示，昨天桃園許厝港聚集不少天文愛好者，陳立群約莫在傍晚抵達，架好望遠鏡和相機後，終於在晚間6時25分拍攝到 C/2023 A3 彗星，且彗星拉著長長的尾巴，陳立群指出，C/2023 A3 彗星通過近地點前，預報亮度大約在2.2~2.5等，，所以今天自己還會再外出捕捉，但實際地點還沒決定。陳立群表示，本次台灣觀賞彗星沒有特定較好的位置，「不過高山相較於海邊有水氣影響，觀賞環境會比較好。」陳立群建議，想拍 C/2023 A3 彗星，，「這顆彗星在通過近日點時，彗尾很明顯、拉的很長，但最近在台灣拍到的，彗尾已經比較廣，顏色則是黃黃的。」陳立群說明，C/2023 A3 彗星在台灣的觀賞已經來到下半場，接下來可以期待台南市天文協會名譽理事長周銀王也分享，C/2023 A3 彗星近期都會在日出前從東邊升起，並在晚上從西方天際升起，週二（10/15）前後，彗星的仰角約達15度左右，都算是最佳觀察時間，