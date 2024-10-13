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根據報導，富邦悍將投手江少慶已在10月上旬完成手術，但回歸時間還未確定。他去年才經歷手肘手術，今年8月底才回歸賽場，未料他9月中又受傷，此後未再出賽，提前賽季報銷。球團今（13）日證實他已經完成動刀消息。富邦悍將球團在9月底曾表示，江少慶經診斷後為右側胸大肌撕裂傷，將持續與醫師討論並於近期決定治療方式，幫助選手健康回歸球場，也確定他提前賽季報銷。最終決定用手術治療，他目前正在休養，將在醫師評估後制定復健規劃。江少慶本季僅投4場比賽都是先發、投17局，拿下1勝1敗，防禦率1.59。江少慶本季確定提前報銷。此前談到是否能趕上明年的春訓，富邦總教練陳金鋒指出，必須看他治療的狀況。江少慶本季出賽4場，戰績1勝1敗，防禦率1.59。