檢調廉如火如荼追查京華城弊案，法院並裁准扣押京華城111.7億元土地，各界要求京華城停工的呼聲不斷。對此，台北市副市長李四川今（13）日重申，依現行法令僅能不予施工勘驗，「要馬上停工有實際困難」。國民黨台北市議員游淑慧也說，蔣萬安是市長不是江湖老大，要謀定而後動，不用展魄力而亂動。
游淑慧說，當一個市長，既不能被利益誘惑，也不用被罵就低頭，守法依法執法。而且坦白說，論工程專業和對行政手段了解，台北市議會內也沒有人專業比得過副市長李四川，議會調查小組已完成案情調查，後續作為，尊重市府的專業判斷。
游淑慧說，當然支持京華廣場遲早要停工，總不能讓它把有疑慮的20%樓地板面積都蓋好，搞成既定事實。但何時停工的時機點，並不是像民進黨台北市議員簡舒培議員那樣講得簡單。早晚差一兩個月，過程會差很多，謀定與亂動。先不說都還沒起訴，市府的停工依據為何？光是工程安全部份，議會就該負責任的給市府時間去確認。
游淑慧說，停工的上位原則，先是安全後是合法，一兩個月內北檢就應該會起訴，起訴書內可視公務員違法失職之情節，來看北市府的因應處分。不止只有停工處分，市府的手段多著。例如可以考慮撤銷建照，或者撤銷廢止京華城都市計畫書的新修訂部份（容獎方案），回到原都市計畫書（開發容積率560%）。
游淑慧說，有好幾種可以因應的作為，都要看起訴書內容，以及了解更多相關證據，看那一階段是違法作為。而在這一兩個月內，市議會也能要求市府建管處要和土木、結構技師公會進場了解目前工程進度，看建築物及地層是否達到穩固安全的階段。其實就這一兩個月就能更明朗的事，京華廣場既蓋不完、也脫不了產，時間我們等得起的，急什麼？
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游淑慧說，當然支持京華廣場遲早要停工，總不能讓它把有疑慮的20%樓地板面積都蓋好，搞成既定事實。但何時停工的時機點，並不是像民進黨台北市議員簡舒培議員那樣講得簡單。早晚差一兩個月，過程會差很多，謀定與亂動。先不說都還沒起訴，市府的停工依據為何？光是工程安全部份，議會就該負責任的給市府時間去確認。
游淑慧說，停工的上位原則，先是安全後是合法，一兩個月內北檢就應該會起訴，起訴書內可視公務員違法失職之情節，來看北市府的因應處分。不止只有停工處分，市府的手段多著。例如可以考慮撤銷建照，或者撤銷廢止京華城都市計畫書的新修訂部份（容獎方案），回到原都市計畫書（開發容積率560%）。
游淑慧說，有好幾種可以因應的作為，都要看起訴書內容，以及了解更多相關證據，看那一階段是違法作為。而在這一兩個月內，市議會也能要求市府建管處要和土木、結構技師公會進場了解目前工程進度，看建築物及地層是否達到穩固安全的階段。其實就這一兩個月就能更明朗的事，京華廣場既蓋不完、也脫不了產，時間我們等得起的，急什麼？
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