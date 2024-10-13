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金州勇士隊和沙加緬度國王在本周六進行了一場季前熱身賽，勇士以109：106贏球，目前熱身賽取得3連勝。不過勇士隊主將Stephen Curry傳出傷情，他因為右手指受傷而提前退場，所幸並無大礙，很快就恢復重量訓練，看起來不會影響開季。Curry今年夏天隨美國男籃參加了巴黎奧運，他在最後兩場比賽砍下60分，國家隊的賽程是否會影響他開季的體能，是外界疑慮的一個點，但至少在季前Curry已經參加了目前球隊進行了的3場比賽，正在為自己NBA生涯的第16個賽季做準備。為了避免他受傷，Curry在熱身賽前兩場比賽都只打上半場，在第3戰勇士教練團本來有打算讓他打第三節，但最終他僅打了16分鐘，只得到了6分4助攻3 籃板，然後就因手指傷勢提前離場。根據《The Athletic》記者Anthony Slater表示：「Curry在上半場的後段比賽傷到了手指，然後離開了比賽。下半場沒有回歸，但這看起來不是什麼大問題。根據勇士隊的說法，他已經回到了重訓室，正在進行正常的賽後訓練。」之後Slater又更新Curry的狀況，透露後者「X光檢查呈陰性，近日每日觀察名單。」'