每個國家之間都有著文化差異，更常常鬧出意想不到的趣事，近期就有民眾分享，在加拿大某二手商店的貨架上，竟出現一個華人的祖先牌位，而且是被當作「家庭裝飾品」出售，引起台灣網友熱議，紛紛幽默回應。
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享，在加拿大逛二手商店時，無意間目睹一個擺放在架上的祖先牌位，牌位上寫著「余門堂上歷代祖先神位」及「祖德流芳」等字樣，且被商店當作「家居擺設品」販賣，售價標示為加幣6.99元，約合新台幣163元。
事實上，祖先牌位的樣式在華語世界等地具有極深的文化和宗教意涵，通常用來供奉家族祖先。但是對於不熟悉這種華人傳統文化的外國人來說，就有它可能被誤認為是東方風格的「裝飾相框」，因此意外地出現在商店的擺設品區。貼文一出，立即引起網友的廣泛關注與討論。
台灣網友們對此事件的反應相當逗趣，紛紛留言說，「送祖先出國，真是孝順的子孫！」、「加拿大人會不會以為這是某種東方風的相框」、「真，把你阿嬤賣掉.jpg」、「價格真的不貴欸，台灣搞不好都沒這麼便宜」、「華人祖先移民加拿大了！」但也有人認為這可能只是一個樣品，主要給當地華人當作參考樣品，若要購買才會協助訂製。
一張在加拿大二手商店的照片，再度證明了不同文化間差異性極大，有時可能會帶來無心的誤會或趣味，也反映出文化之間理解與尊重的重要性。
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事實上，祖先牌位的樣式在華語世界等地具有極深的文化和宗教意涵，通常用來供奉家族祖先。但是對於不熟悉這種華人傳統文化的外國人來說，就有它可能被誤認為是東方風格的「裝飾相框」，因此意外地出現在商店的擺設品區。貼文一出，立即引起網友的廣泛關注與討論。
台灣網友們對此事件的反應相當逗趣，紛紛留言說，「送祖先出國，真是孝順的子孫！」、「加拿大人會不會以為這是某種東方風的相框」、「真，把你阿嬤賣掉.jpg」、「價格真的不貴欸，台灣搞不好都沒這麼便宜」、「華人祖先移民加拿大了！」但也有人認為這可能只是一個樣品，主要給當地華人當作參考樣品，若要購買才會協助訂製。
一張在加拿大二手商店的照片，再度證明了不同文化間差異性極大，有時可能會帶來無心的誤會或趣味，也反映出文化之間理解與尊重的重要性。