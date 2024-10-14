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▲巫建和在《愛愛內含光》中和林哲熹組「同志CP」，劇中多場激情戲令觀眾印象深刻。（圖／巫建和IG）

▲李國毅在《商魂》中首次嘗試反派角色，還為戲苦學京劇。（圖／《商魂》臉書）

▲柯震東在《不夠善良的我們》化身「小奶狗」，撒嬌模樣融化一票粉絲。（圖／公視、MyVideo提供）

▲黃迪揚在《鹽水大飯店》表現亮眼，哭戲讓觀眾為之動容。（圖／《鹽水大飯店》IG）

▲資深男星楊烈在台劇《八尺門的辯護人》中，飾演船業公司董事長「洪振雄」。（圖／鏡好看影視娛樂臉書）

「第59屆金鐘獎」即將在本月18、19日於台北流行音樂中心盛大展開，迷你劇集（電視電影）男配角獎入圍名單包括巫建和《愛愛內含光》、李國毅《商魂》、柯震東《不夠善良的我們》、黃迪揚《鹽水大飯店》以及楊烈《八尺門的辯護人》，5人將共同角逐金鐘男配角寶座，競爭相當激烈。巫建和分別在2010年及2011年拿下金鐘獎「戲劇節目男配角獎」及「迷你劇集（電視電影）男配角獎」，實力不容小覷。今年再以《愛愛內含光》角逐迷你劇男配角獎，他在劇中飾演滿口髒話又嚼檳榔的台客同志一角，與演員林哲熹在奶奶靈堂前的激情戲也令觀眾印象深刻，今年能否再抱回一座金鐘，也令粉絲十分期待。李國毅繼《麻醉風暴2》後，2次入圍金鐘獎。他在時代劇《商魂》中扮演為求上位、不惜入贅的反派角色「黃宏達」，劇中冷冽又充滿野心的眼神，讓人看了起雞皮疙瘩。除此之外，李國毅還為了此劇苦練劍道、京劇、日語，絕對值得被金鐘獎青睞！柯震東曾奪下台北電影節影帝，這次更以電視劇《不夠善良的我們》首度入圍金鐘獎迷你劇集最佳男配角，寫下影視生涯新的里程碑。柯震東在劇中飾演積極追求許瑋甯的「小奶狗」，他將角色演譯得相當可愛，融化無數粉絲。事實上柯震東自出道來一直很擅長詮釋純愛系男孩，這些角色根本就是為了他量身打造！黃迪揚在《鹽水大飯店》中飾演「阿德」一角，接連遭受獲罪入獄、愛人別嫁、阿嬤去世的多重打擊，更被觀眾評為本劇「最慘的男人」，此外，黃迪揚喪禮上的哭戲更是感染力十足，精湛演技備獲好評，獲得金鐘評審團肯定。71歲的「老戲骨」楊烈出道多年，已在演藝圈站穩一席之地。他在《八尺門的辯護人》中化身陰狠毒辣的漁業老闆「洪董」，到位的聲音表情及道地台語，生動地塑造出冷酷無情的商人嘴臉，演技征服大票觀眾。