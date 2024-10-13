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▲年近70歲陳美鳳保養得宜。（圖／陳美鳳臉書）

▲68歲陳美鳳卸妝前模樣。（圖／陳美鳳臉書）

陳美鳳35歲演連續劇《英雄世家》林瑞陽、翁家明的媽媽，被張小燕封為「全台灣最美麗的歐巴桑」，入行47年、7月初剛過68歲生日的她，依然從事最愛的演藝工作。陳美鳳近日公開卸妝前的私人照片，疑似沒有穿衣服，定期「進廠保養」、打電波的膚況引發討論。擁有凍齡外表的陳美鳳，在粉專上傳一張特寫自拍照，背景看似在家中浴室，她用粉紅色髮帶盤起長髮，拿著一張卸妝棉，準備卸掉厚重眼妝，脖子至肩膀的部位裸露在外，給人遐想空間，再過2年就要邁入古稀之齡，陳美鳳皮膚狀況幾乎不見一條皺紋，連脖子、嘴唇都沒有細紋，駐顏功力了得。陳美鳳表示，朋友問她除了做電波拉皮，還有什麼維持青春的方法，她大方分享：「內在呢～保持心情放鬆，是很重要的，跟朋友聚餐聊聊天吐苦水，幫心裡大掃除！外在呢～該有的好好卸妝、保養不可少，外出擦防曬，平時簡單的運動。」網友誇讚：「超迷人」、「我永遠的女神」、「很棒，愛自己就對了」、「當一個美麗的女人很辛苦滴...其餘不多說」、「妳自己照顧得很好」、「永遠28歲，神采奕奕！」陳美鳳魔鬼身材數十年如一日，歸功每天起床先喝溫開水，並備一壺熱薑湯出門，平常不節食、少碰炸、甜和澱粉，盡量吃原型食物，吃完一顆蘋果才會吃正餐，搭配每週一至兩次瑜伽、重訓、騎腳踏車或快走，維持好體態。此外，陳美鳳不諱言會藉醫美技術留住歲月，透露1年固定「進廠維修」1次，但不碰拉皮、埋線等手術，只做小醫美。