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▲麋先生演唱〈我們〉的時候，團員自己和粉絲都相當感動。（圖／相信音樂提供）

金曲樂團麋先生MIXER成團12年，隨著10月17日成團紀念日臨近，也即將正式邁入第13個年頭，今年他們展開「馬戲團運動CircUs」世界巡迴演唱會，並首度登上台北小巨蛋，完成一大里程碑，明年3月1日麋先生即將首度站上高雄巨蛋、回到家鄉開唱，距離售票日僅剩一週，不少藝人朋友紛紛為麋先生加油打氣。麋先生也回顧一路走來的辛酸，一開始因為預算有限，所以工作室常面臨漏水、停電的問題，有一次ˋ吃火鍋甚至差點吃到發生火災，至今仍歷歷在目，不過這些經驗也成為他們如今的養分。麋先生即將首度攻上高雄巨蛋，小巨蛋的驚喜嘉賓告五人和宇宙人率先送上祝福，還故作神祕地說：「這次我們會在台上還是台下呢？」擁有好人緣的麋先生，也吸引了影后楊貴媚、視后鍾欣凌親臨小巨蛋現場，兩位觀賞完演出後紛紛大讚麋先生，直呼「怎麼會那麼迷人！」也邀請大家和麋先生一起回高雄支持他們。而麋先生小巨蛋演唱會的餘韻至今仍在歌迷心中迴蕩，其中演唱到〈我們〉時更是感動全場，因為〈我們〉是麋先生紀念成團5週年時所創作的歌曲，不僅象徵著團員之間深厚的情誼，也道出他們多年來的心路歷程，對於團員和歌迷來說都是相當特別且意義非凡的歌曲，每段歌詞也是當時每個人各自的心情寫照，像是鼓手逸凡的段落唱著「待在後面往前看著你們的背面」貼切的描繪出他作為鼓手的獨特視角。而在籌備小巨蛋演唱會過程，無論是在練團、彩排或是正式演出時，麋先生唱到〈我們〉時，腦中都會不斷浮現過往的回憶，貝斯手以諾感慨說：「想起很多具體的畫面，像是我們待在以前工作室的日子，這些回憶感覺像才剛發生不久一樣。」吉他手喆安也憶起當年團員們一起打造工作室的過程，儘管預算有限，經常面臨漏水、停電等問題，「有一次我們在工作室吃火鍋，吃到差點著火，當時整間屋子都是濃煙。」但團員們遇到問題都依然齊心協力克服，種種趣事至今仍歷歷在目，這些回憶也都轉化成麋先生最寶貴的養分。