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針對各界疾呼京華城停工，台北市副市長李四川連日強調依照法令只能不予施工勘驗，卻遭網友批評「沒出息」，惹得川伯也罕見回嗆「不懂又亂批評，才是真正的沒出息。」對此，國民黨北市議員柳采葳今（13）日也替川伯說話，強調不予施工勘驗其實就是「技術性停工」，也避免公務員跟市府陷入官司糾紛。台北市副市長李四川針對京華城是否停工，連日解釋已不予施工勘驗，若京華城未報驗還繼續施工，方可依情況勒令停工，但仍遭不滿的網友炎上，搞到兩邊互嗆。台北市議員柳采葳今指出，川伯會對網友動怒，「我想原因是因為李副市長他是具有非常專業的公務背景的人員，所以在面對不專業的網友批評，而且甚至只是想要用政治語言來攻擊的時候，他才會如此的生氣。」柳采葳強調，其實市府不予京華城施工勘驗，「其實就是技術性上面讓京華城來停工」，所以其實北市府的手段相對是保護了市府跟公務人員，並達到讓京華城可以停工的目的。柳采葳認為，不予施工勘驗的手段跟目的的確是現在對北市府最適合的做法。