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在中國社群平台，時常能看見「YYDS（永遠的神）」、「XSWL（笑死我了）」等拼音簡寫，不過未來可能會再也看不到。中國再推新一輪網路管制措施，準備「重點整治」網路用語，要求使用「文明、正統字」。有專家分析指出，由於網絡用語日新月異，官方「怕聽不懂、控制不住」，索性統一網語只講「官語」，最差的情況是自媒體都變成「官媒」，但有些日常用字如「韭菜」、「躺平」等，要禁可能也禁不了。根據《自由亞洲電台》報導，中國「00後（指2000年之後出生）」年輕人常常使用一些「潮語」，像是「XSWL」指的是「笑死我了」，「YYDS」等於「永遠的神」、「BLX」則是「玻璃心」。這些網路用語的造詞方式包括漢字、拼音、粵語、英語和日語縮寫，以及高難度的拼音和英文字母，混搭縮寫等。在抖音更流傳著此一說法，「如果你知道YYDS是永遠的神，恭喜你，你很可能是一位年輕的高頻網路用戶。反之，如果你是一頭霧水的『黑人問號臉』的話，承認吧，你已經是脫離潮流、被時尚拋棄的老一輩。」但在未來，這些網路流行用語可能會「被消失」。中國網信辦、教育局11日共同印發通知，按照2024年「清朗」網絡管控計劃，部署開展「清朗·規範網絡語言文字使用」專項行動，重點整治網路用語，當中「針對部分網站平台在熱搜榜單、首頁首屏、發現精選等重點環節呈現的語言文字不規範、不文明現象，重點整治歪曲音、形、義，編造網絡黑話爛梗，濫用隱晦表達等突出問題」，加強網上要用「文明用語用字」，聲稱要「塑造有利於未成年人健康成長的網絡環境和育人生態」。目前人在美國的中國前新浪微博審查員劉力朋向《自由亞洲電台》指出，本次推出的新一輪管控並非單純過濾敏感字，而是更複雜的意識形態、一種述說的操縱，「比方說，現在中國的惡性治安案件、無差別報復社會的案件，網友把它變成一種黑話，說是這是「獻忠事件」，張獻忠的「獻」變成動詞，這就是黑化它，顯示事態很嚴重。把這些黑話都屏蔽掉以後，就可能只能去用官方的敘事，用官方的定義去說，所以它確實是一種而言論管控。」劉力朋續指，黑化因應特定時期的流行事物、某年代社交圈等，由民眾自發創作，以避開官方或圈外審查和管控，亦增強圈子共鳴、資訊流通等。不排除因為當下的網路流行用語日新月異、五花八門，官方「愈怕聽不懂」，影響中共對意識形態和思想控制。劉力朋補充稱，即使今次官方稱行動針對網絡平台首頁、推薦內容、頭部帳號，但其實帶來「上行下效」的自我審查。此外，微博、抖音等平台有一定「用字清單」，形容他們自我審查能力「很專業的、很強大」，必想盡方式達到官方政治目的。不過部分日常用字，官方想禁都禁不了。劉力朋指出，像是「躺平」這個詞其實是很常見的字，就像「韭菜」，「中宣部一定是恨死這個詞，但就拿它沒有辦法是吧？」隨著近年中國經濟不斷下滑，「躺平」、「韭菜」成為中國民眾對現況表達不滿的用詞。