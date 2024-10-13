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總預算卡關，立法院長韓國瑜邀約行政院長卓榮泰與朝野黨團幹部餐敘，上週在點水樓用餐近2小時，但僵局未解。前立委郭正亮說，卡關原因不在卓榮泰，而是總統賴清德本來就難溝通，最後的關鍵仍在賴清德身上，未來賴清德的民調若跌個10%，賴清德最後一定會妥協。郭正亮在TVBS節目《新聞大白話》中表示，在野黨不滿原民會未將禁伐補償金編足，但原民會私底下有找國民黨溝通，只是行政院礙於面子，還不願讓步，搞到最後兩院對立，這顯然就是賴清德的風格，只有賴清德會搞這種事。郭正亮說，執政黨不斷讓在野黨累積怨氣，但朝小野大，這樣下去對執政有幫助嗎？郭也說，通常是越高長官當白臉，層級低的來扮黑臉，現在角色卻反過來，行政院長任命權掌在總統手裡，卓揆也不敢怎樣，現在只剩一個東西可以說服賴清德，就是民調跌個10%，因為賴清德滿腦子都在想選舉和民調，只是為了鬥爭。