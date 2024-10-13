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27歲日本模特兒、演員山本舞香和木村拓哉演過劇集《Believe-為你架起的橋樑》，先前與伊藤健太郎的戀情轟動演藝圈，今（13）日她透過粉專宣布結婚，老公為大3歲樂團「MY FIRST STORY」主唱Hiro，不過男方形象風流，除了和AV天后交往，還被爆料逼迫前女友墮胎，黑歷史隨著喜訊公開再度被翻出。今天是山本舞香的生日，她和Hiro共同發表結婚聲明，首先感謝粉絲的支持，「今後，我們一家人會互相扶持，面對任何困難，同甘共苦，雖然我們倆都還缺乏經驗，還有很多不足之處，但懇請大家繼續給予指教和支持。」山本舞香7月傳出和Hiro熱戀，男生隨即大方認愛，Hiro在他的YouTube影片秀出結婚戒指，並說：「我結婚了。」Hiro婚前的花邊緋聞相當多，曾經與前AV女皇明日花綺羅交往，又被爆料逼迫前女友墮胎等，如今閃電迎娶、選擇情定山本舞香，令外界有些訝異。