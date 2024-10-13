我是廣告 請繼續往下閱讀

▲統一獅後援投手陳韻文克服低潮，在季後挑戰賽順利完成一局後援無失分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.12）

▲統一獅隊先發投手古林睿煬在季後挑戰賽game1繳出7局失1分的好投順利收下勝投。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.12）

中職季後挑戰賽在昨（12）日開打，統一7-ELEVEn在首戰以2：1險勝樂天桃猿，其中，獅隊在8局僅領先1分的情況下，換上例行賽遭遇低潮的終結者陳韻文，結果飆出2次三振，完成中繼任務。季後挑戰賽首戰，手中握有1勝的獅隊，派出強投古林睿煬，主投7局飆出5次三振，被敲5支安打，僅失掉1分自責失分。但陳韻文在8局登板，雖然被廖健富敲出1支安打，但單局三振掉林承飛、林立，靠著一己之力化解危機，後援1局沒有失分，展現回穩的實力。對於陳韻文的表現，餅總表示：「賽前原本就打算都用本土投手，此外，餅總也指出前場比賽擔憂，說道：「只擔心古林沒有拉長局數，中間沒辦法處理，