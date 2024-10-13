中職季後挑戰賽在昨（12）日開打，統一7-ELEVEn在首戰以2：1險勝樂天桃猿，其中，獅隊在8局僅領先1分的情況下，換上例行賽遭遇低潮的終結者陳韻文，結果飆出2次三振，完成中繼任務。對於該調度，總教練「餅總」林岳平在今（13）日賽前接受訪問，表示他這樣的表現是正常發揮，並沒有特別驚艷。
後援人選引熱議 餅總談關鍵局數
季後挑戰賽首戰，手中握有1勝的獅隊，派出強投古林睿煬，主投7局飆出5次三振，被敲5支安打，僅失掉1分自責失分。但在古林睿煬退場後，統一並未選擇讓相對穩定的洋投裴瑞茲上場，而是派出季中陷入低潮的前終結者陳韻文，該調度引發球迷、網友討論。
陳韻文在8局登板，雖然被廖健富敲出1支安打，但單局三振掉林承飛、林立，靠著一己之力化解危機，後援1局沒有失分，展現回穩的實力。對於陳韻文的表現，餅總表示：「賽前原本就打算都用本土投手，他這樣的表現是正常發揮，不會覺得用的很大膽。是他前面表現不好，大家擔心他退化了，一定會有不順遂的時候，就是要找辦法讓他回到狀態。」
此外，餅總也指出前場比賽擔憂，說道：「只擔心古林沒有拉長局數，中間沒辦法處理，但好險在6局有關鍵的雙殺，如果沒辦法雙殺，投球量可能就會超過，對教練團調度就會很困難，是相當關鍵的局數。」
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季後挑戰賽首戰，手中握有1勝的獅隊，派出強投古林睿煬，主投7局飆出5次三振，被敲5支安打，僅失掉1分自責失分。但在古林睿煬退場後，統一並未選擇讓相對穩定的洋投裴瑞茲上場，而是派出季中陷入低潮的前終結者陳韻文，該調度引發球迷、網友討論。
陳韻文在8局登板，雖然被廖健富敲出1支安打，但單局三振掉林承飛、林立，靠著一己之力化解危機，後援1局沒有失分，展現回穩的實力。對於陳韻文的表現，餅總表示：「賽前原本就打算都用本土投手，他這樣的表現是正常發揮，不會覺得用的很大膽。是他前面表現不好，大家擔心他退化了，一定會有不順遂的時候，就是要找辦法讓他回到狀態。」
此外，餅總也指出前場比賽擔憂，說道：「只擔心古林沒有拉長局數，中間沒辦法處理，但好險在6局有關鍵的雙殺，如果沒辦法雙殺，投球量可能就會超過，對教練團調度就會很困難，是相當關鍵的局數。」