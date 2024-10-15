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▲詹子萱在劇中飾演邱家的小女兒，和對手演員柯震東有不少18禁戲碼。（圖／IG tzuhsuan.chan）

▲印尼籍演員張耀，首次出演戲劇《八尺門的辯護人》，就大受好評，在劇裡化身成外籍漁工，十分貼近角色。（圖／鏡好看 影視娛樂）

▲五木（右）在劇裡飾演充滿江湖味的渣男，被封為是「被饒舌耽誤的演員」。（圖／公視 YouTube）

▲童星陳昭妃在家庭喜劇裡中扮演劉家小女兒，劇中可愛的形象深植人心。（圖／省省吧！我家富貴發臉書）

▲16歲楊博智（左），出演《蒼蠅歌手》，飾演一名妥瑞症患者。（圖／楊博智臉書）

第59屆金鐘獎即將在本月18、19日於台北流行音樂中心盛大展開，今年的迷你劇集／電視電影新人獎入圍名單相當豪華，其中在Netflix上造成轟動的短劇《愛愛內含光》，至今都是網友熱烈討論的話題，在劇中飾演女主角的詹子萱，更是因此暴漲許多粉絲，而她在劇中許多大尺度的戲碼，也讓她成功入圍新人獎項。此外，《八尺門的辯護人》也因懸疑中帶有社會議題討論的劇情而備受矚目，在劇裡出演外籍漁工的張耀，首次出演就入圍，也同樣被視為得獎大熱門。Netflix喜劇《愛愛內含光》，在今年初開播時就掀起話題，劇情圍繞在邱家一家人的生活，每一個人都有自己的感情問題，劇裡也少不了許多大尺度的情節，其中由詹子萱所飾演的邱家小女兒「邱曖」，在劇中和戲劇男神柯震東原先只是普通的好朋友、性伴侶，後續到結局才真的坦然自己的內心，成為男女朋友，不過劇中兩人在尚未確認關係前，發生的性行為片段，每次都讓粉絲直呼臉紅心跳，而她在劇中直率的個性也讓她在出演該劇後，收穫了大票粉絲，目前也被視為是新人獎大熱門。律政台劇《八尺門的辯護人》透過一起漁港命案，揉合眾多議題，深刻描繪角色們在面對的理想或私慾時，展現出的矛盾猶疑，更刻畫了人性中不堪的野蠻與貪婪，其中在劇裡飾演「阿布杜爾阿德勒」的印尼籍演員張耀，在故事裡是一名外籍漁工，還被指控是2起殺人命案的凶手，雖然是首次演出，不過卻將劇中角色的心境、個性發揮得淋漓盡致，在出演這個角色前，他把自己的膚色曬得更黑，也刻意瘦身，只為了讓自己更貼近角色，可說是十分敬業。以《大嘻哈時代2》竄紅的地下饒舌歌手五木（劉宸肇），後續轉戰戲劇圈，出演公視人生劇展《明日之子》，還被戲稱是「被饒舌耽誤的演員」，在劇中飾演「豆漿」，是個擁有火爆個性，並充滿江湖味的渣男，和對手演員李雪有不少精彩戲份，還不乏互扯頭髮的戲碼，在其中一場戲中，更是火力全開對著李雪不負責任的怒吼：「我沒有要生，是妳自己要生的欸！」演技大爆發，也讓不少粉絲看見五木的另外一面。家庭共感影集《省省吧！我家富貴發》由郭子乾、曾莞婷、余晉與胡智強、陳昭妃等，飾演為圓夢買房想盡辦法省吃儉用的劉家一家人，各種省錢花招讓人大開眼界，刻畫你我曾有過的生活共感，其中在劇裡飾演郭子乾女兒的陳昭妃，十分可愛，為了面臨中年失業的爸爸，竟陪著郭子乾穿上古裝，扮成紙紮人，變身「金童玉女」，在賣場叫賣紙紮豪車，「恥度大開」的戲碼也讓陳昭妃一砲而紅，事實上，陳昭妃今年才剛要升上國一，就已經出演過多部電影、戲劇，還時常接演鬼片，演技勝過不少成年演員。由客家電視台推出的電影《蒼蠅歌手》，劇情圍繞在追尋音樂夢、追尋自我的勵志故事，在劇裡飾演妥瑞症少年林佑恩的楊博智，不僅將妥瑞症的症狀都演繹得維妙維肖，和飾演「廟會周杰倫」浪歌手瀚星的范逸臣的對手戲都十分溫馨。而今年才16歲的楊博智，其實原先就有音樂底子，11歲時就曾參加過歌唱節目，如今事隔5年已經是一名小帥哥，也跨足戲劇圈發展，沒想到初試啼聲就一名驚人，而他在收到入圍喜訊時，也開心表示：「收到入圍消息的時候正在上課，很像在做夢，直到很多訊息進來才覺得好像是真的，感覺今天沒辦法好好認真上課了。」